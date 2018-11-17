Kış aylarında göbek eriten çayı

Dr. Fevzi Özgönül'den kış aylarına özel lahana çayı tarifi geldi. Lahana suyunun özellikle şeker ve romatizma hastaları için faydalı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakta oluşan sorunlar ve ayrıca incelmek için lahana çayının tüketilmesini öneriyor.

Lahana çayının aşırı tüketilmediği sürece herhangi bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Lahana suyu içerdiği B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır" ifadelerini kullandı.

Dr. Fevzi Özgönül, "Tüm besinler arasında bir tek lahana suyunda bulunan U vitamini sayesinde lahana, mide ve bağırsaklardaki yaraların iyileşmesini sağlar ve iç yüzeyinin korunmasına yardımcı olur. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olduğu kadar içerdiği selenyum sayesinde de yaşlanmayı önler" dedi.

Lahananın vücuttaki iyot miktarını azalttığı için guatr hastalığı olan ve yeni doğum yapmış kadınların bir süre lahana suyu tüketmemesi gerektiğini kaydeden Özgönül, "Lahana suyunun olduğu kadar evde kendinizin yapacağı lahana çayının da faydalarını saymakla bitiremeyiz'' dedi.

Özgönül, “Bu çay, özellikle vücudun bağırsak florasını düzenleyerek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, zindelik verir ve bağırsak florasını güçlendirdiği için probiyotik bakterilerin yerleşmesini sağlayarak tatlı ve hamur işi ihtiyacını azaltır ve kilo verdirip bölgesel olarak da incelmenizi sağlar.

Lahana çayında, lahana çok az kullanıldığı için lahana suyunun tersine hipotiroid hastaları, hamile ve yeni doğum yapmış süt veren annelerin abartmadığı sürece kullanmasında sakınca yoktur" şeklinde konuştu.

Dr. Fevzi Özgönül, evde kolayca hazırlanabilen lahana çayının tarifini şu şekilde sıraladı:

"1 avuç için kadar lahana, 1 orta boy soğan, 1 orta boy kereviz, 4 diş sarımsak, baş parmak kadar taze zencefil, 1 tutam kaya tuzu, 1.5 litre klorsuz su.

Yapılışı: Lahanaları ince ince doğrayın. Soğanı 8'e bölün, sarımsağı ezin. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Zencefili ise ince ince doğrayın. Tuzu kişiye göre koyun. 1,5 litre klorsuz kaynamış suya atın.

30 dakika daha kaynatın. Soğutup süzerek suyunu akşamüzeri spor ya da yürüyüş yaptıktan sonra bir bardak için. Bu kürü bağırsak florasını güçlendirmek için 21 günlük bir sürede kullanabilirsiniz."