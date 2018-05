Kimler taşıyıcı anne olabilir?

Türkiye'de yasak olan bu uygulama Kıbrıs'da yasal olarak uygulanmakta olup, sağlık açısından sorun yaşamayan ve şartları kabul eden her kadının kabul edilebileceği bir yöntemdir Taşıyıcı Annelik. Kimi zaman ailenin bildiği (akraba, arkadaş vb.), kimi zaman ise tüp bebek merkezi tarafından bulunup işleme alınan kadınlardır. Bir çok kadının severek üstlendiği bu görev hem ulvi bir görev olmakla birlikte bazı kadınlar içinde gelir kaynağı olmaktadır. Taşıyıcı annelik boyunca çeşitli masrafları bebeği sahiplenecek aile tarafından ödenen kadın, bu iş karşılığında ekstradan para da talep etmektedir. Fakat bazı kadınlar da bu işi ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Önemli olan, tüp bebek merkezi tarafından taşıyıcı annelik için uygun olup olmadığının denetlenmesidir. Süreç boyunca bir psikologun da işleme dahil olması her zaman işleri daha da kolaylaştırmaktadır. Bu şartların sağlandığı her kadın taşıyıcı anne olabilir.

Tedaviden bahsedecek olursak; standart tüp bebek işleminin aynen uygulanır. Eğer ailenin yumurta ve spermlerinde problem yoksa, yumurtalıklar uyarılır ve daha fazla yumurta elde etme sağlanır. Yumurtaların toplandığı gün, babadan sperm alınır ve bunlar laboratuvarda birleştirilerek izlemeye alınır. Eğer çiftte sperm ve/veya yumurta sorunları da varsa, donasyon yöntemi kullanılır. Bir başka vericiden alınan yumurta veya/ve sperm ile işlem yapılır. Sağlıklı gelişen embriyolar, taşıyıcı anne ye transfer edilerek gebeliğin oluşması sağlanır. Eğer aile bebeğin cinsiyetini de seçmek istiyorsa, taşıyıcı anneye transfer yapılmadan önce, embriyolar incelenir ve istenilen cinsiyetteki embriyolar transfer edilerek ailenin bu isteği de gerçekleştirilmiş olur.

Siz de bu yöntem ile bebek sahibi olmak istiyorsanız, Kıbrıs'da yer alan tüp bebek merkezlerine başvurabilirsiniz.