Kıbrıs'ta Sperm Donasyonu
Tüm araştırmalara ve yardımcı üreme tekniklerinin denenmesine rağmen, sperme bağlı sorunlar nedeniyle gebelik elde edemeyen çiftler için bebek sahibi olmak imkansızlaşmaktadır. Bu durumda ya evlat edinme yoluna gidilmeli ya da sperm donasyonu ile tüp bebek yöntemini denemelidir. Tabii ki de direkt olarak bu yöntem tercih edilmese de yardımcı üreme teknikleri ile yine de sperm bulunamadıysa sperm donasyonu tercih edilmelidir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasak olmayan sperm donasyonu, Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinde yönetmelik gereği yasaklanmış olup, uygulanmamaktadır. Kıbrıs'ta yer alan tüp bebek merkezlerinin geniş donör veritabanlarında istenilen genetik özelliklere sahip sperm donörleri yer almakta olup, çiftin istekleri doğrultusunda bu listeden uygun donör seçilerek sperm donasyonu işlemi uygulanmaktadır.