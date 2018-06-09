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Kıbrıs'ta sperm donasyonu

Kıbrıs'ta sperm donasyonu

09 Haziran 2018 Cumartesi 18:21
Kıbrıs'ta sperm donasyonu

Kıbrıs'ta Sperm Donasyonu

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Tüp bebek tedavisinde bazı yöntemlerin Türkiye'de uygulanamadığı, yönetmelikçe yasaklandığı bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de sperm donasyonudur. Sperm donasyonu başka bir erkekten alınan sperm ile tüp bebek yönteminin uygulanması işlemidir. Kimi çevrelerce etik olarak tartışıklan bu yöntem, diğer tarafta bir çok aileye umut olmaktadır.

Tüm araştırmalara ve yardımcı üreme tekniklerinin denenmesine rağmen, sperme bağlı sorunlar nedeniyle gebelik elde edemeyen çiftler için bebek sahibi olmak imkansızlaşmaktadır. Bu durumda ya evlat edinme yoluna gidilmeli ya da sperm donasyonu ile tüp bebek yöntemini denemelidir. Tabii ki de direkt olarak bu yöntem tercih edilmese de yardımcı üreme teknikleri ile yine de sperm bulunamadıysa sperm donasyonu tercih edilmelidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasak olmayan sperm donasyonu, Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinde yönetmelik gereği yasaklanmış olup, uygulanmamaktadır. Kıbrıs'ta yer alan tüp bebek merkezlerinin geniş donör veritabanlarında istenilen genetik özelliklere sahip sperm donörleri yer almakta olup, çiftin istekleri doğrultusunda bu listeden uygun donör seçilerek sperm donasyonu işlemi uygulanmaktadır.

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