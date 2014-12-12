Kestanenin Yeni Faydası!

Havaların soğuması ile birlikte kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane de piyasaya çıktı.



Kestanenin soğuk havalarda vücut direncini artırdığı, 'çağın hastalığı' olarak nitelendirilen Alzehimer'e de etkili olduğu öne sürüldü.



Kestanenin kış aylarında düşen vücut direncini artırmanın ve unutkanlığı önlemede etkili olduğu belirtildi. Manav Atilla Yıldız, kestane satışlarında henüz bekledikleri artışın olmadığını, kar yağınca müşteri sayısının arttığını belirterek, "Yılbaşı geliyor. Kestaneye rağbet artar. Fiyatlar değişiyor. Boy, kalite farkı var. 15-20 TL arasında değişen fiyatı var" dedi.









Diyetisyen Cansu Yıldırım da, kestanenin içeriğini çok zengin olduğunu ve bol tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, kış mevsiminde enerji depolamak için kestane tüketmek gerektiğini anlatırken şöyle dedi:



"Fiziksel ve zihinsel yorgunluğun tek çaresi; bu kahverengi kabuğun içerisinde



Kestane B1, B2 ve C vitamini içerir. Aynı zamanda, potasyum, fosfor magnezyum, kalsiyum demir ve sodyum gibi mineraller içerdiği, çok yüksek bir besin olduğu için oldukça yararlıdır. İçerisinde bulunan yağ asitleri sayesinde unutkanlığı giderici etkisi mevcuttur. Vücut direncini arttırma yönünde faydası vardır. Kış mevsiminde fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı paha biçilmez bir besin kaynağıdır."