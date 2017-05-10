Kelliğe Neden Olan Hücreler İlk Kez Keşfedildi… Kellik Tarih Olabilir



Amerikalı bilim adamları kelliğe ve saçın beyazlaşmasına sebebiyet veren hücreleri ilk kes kesin olarak tespit etti. Kellik tedavisinde çığır açacak buluş sayesinde, beyaz saç ve kellik tarih olabilir.Amerika merkezli Southwestern Sağlık Merkezi laboratuvarında yapılan kanser araştırmaları sırasında, saçların dökülmesine neden olan hücreler ilk defa tespit edildi. Araştırmada saçların uzamasını sağlayan hücrelerin yanı sıra, saç beyazlaşmasına neden olan hücreler de ilk defa görüntülendi.Fareler üzerinde yapılan deneyde SCF ve KROX20 adlı proteinlerin farelerden alındığında saç uzamasının durduğu ve saçların beyazlaştığı görüldü.Araştırmayı yürüten Doktor Lu LE, “Bu buluş sayesinde saçın uzamasını sağlayan hücrelerde gen tedavisini uygulayarak, evrensel bir problem olan kelliği tedavi edebileceğimizi umuyoruz” dedi.