Kelliğe Neden Olan Hücreler İlk Kez Keşfedildi… Kellik Tarih Olabilir

Kelliğe ve saçın beyazlamasına neden olan hücreler ilk kez kesin olarak tespit edildi. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı bu buluşun beyaz saçlara ve kelliğe kesin çözüm getireceği konuşuluyor.
Amerikalı bilim adamları kelliğe ve saçın beyazlaşmasına sebebiyet veren hücreleri ilk kes kesin olarak tespit etti. Kellik tedavisinde çığır açacak buluş sayesinde, beyaz saç ve kellik tarih olabilir.
Amerika merkezli Southwestern Sağlık Merkezi laboratuvarında yapılan kanser araştırmaları sırasında, saçların dökülmesine neden olan hücreler ilk defa tespit edildi. Araştırmada saçların uzamasını sağlayan hücrelerin yanı sıra, saç beyazlaşmasına neden olan hücreler de ilk defa görüntülendi.
“KELLİĞİ TEDAVİ EDEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ”
Fareler üzerinde yapılan deneyde SCF ve KROX20 adlı proteinlerin farelerden alındığında saç uzamasının durduğu ve saçların beyazlaştığı görüldü.
Araştırmayı yürüten Doktor Lu LE, “Bu buluş sayesinde saçın uzamasını sağlayan hücrelerde gen tedavisini uygulayarak, evrensel bir problem olan kelliği tedavi edebileceğimizi umuyoruz” dedi.