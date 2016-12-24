Kefir Yaşlanmayı Geciktiriyor mu?



TÜBİTAK tarafından desteğe layık görülen Hatice Kübra Gökalp’ın araştırması, kefirin beyin üzerindeki etkilerini ortaya koyacak.Kefirin bilişsel fonksiyonlar, hafıza ve öğrenme üzerindeki etkisini araştıran Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Hatice Kübra Gökalp, TÜBİTAK desteği alarak çalışmalarına hız verdi. Gökalp, hem ucuz hem de kolay ulaşılabilir olan kefirin, faydalarını daha ayrıntılı olarak ortaya koymak istiyor.Laboratuvar ortamında deney hayvanlarında doğal yaşlanma modeli oluşturan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Hatice Kübra Gökalp, “kefir ve beynin yaşlanması” ilişkisini araştırıyor.Gökalp, kefirin antioksidan etkisi ve beynin yaşlanmasıyla ilgili araştırmalarını uzun zamandır sürdürüyor. Çalışmaları TÜBİTAK tarafından takibe alınan Gökalp, araştırmasını daha ileri düzeye götürmek için maddi desteğe layık görüldü.İnsan sağlığına faydaları bilinen ve çok uzun zamandır tüketilen kefirin, günlük beslenmeye uygulanması ve kolayca temin edilmesinin de etki gücünü artırdığını kaydeden, projenin danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Serdaoğlu Kaşıkçı, özellikle bağışıklık sistemini uyarıcı etkileri nedeniyle tercih edilen kefirin bu çalışmanın ardından başka bir faydasının da gün yüzüne çıkabileceğini sözlerine ekledi.“Bu ürünün sağlığa faydalı etkileri biliniyor ve yüzyıllardır insanlar tarafından tüketiliyor. Ancak beyindeki etki mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu amaçla çalışmanın literatüre katkıda bulunacağını, aynı zamanda kefirin kolay elde edilmesi, ticari olarak maliyetinin düşük olması sebebiyle günlük beslenmeye kolayca ilave edilebilmesi sonucu insan sağlığı için önemli bulgular sunacağını düşünmekteyiz.”