Karpuzun faydaları nelerdir?

Kabakgiller familyasından, kalın ve yeşil kabuk içerisinde sulu ve kırmızı olan meyvedir karpuz. Anayurdu Afrika olan karpuz, dünyanın bir çok yerinde yetişmeye elverişli bir meyvedir. Sıcak bölgelerde yetiştirilen karpuz, ülkemizde özellikler Diyarbakır'da yetiştirilmektedir. Türkiye, dünya karpuz üretiminde ikinci sırada yer almaktadır.

Karpuza kırmızı rengini veren likopen maddesinin aynı zamanda insan sağlığına oldukça faydalı oluşu, karpuzun da faydalı bir meyve kategorisine girmesini sağladı. Karpuz içerisinde barındırdığı %90 oranında su, yüksek miktarda A ve C vitamini ile birçok hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır.

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

* İçerisinde bulunan likopen sayesinde kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar.

* Likopen maddesi kemik sağlığının korunmasında da yardımcıdır.

* Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

* Kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılar.

* A vitamini ile cildin nemli kalmasını sağlar.

* Erken yaşlanmayı önler.

* Kilo vermeye yardımcıdır.

* Karpuz, içerisinde bulunan sitrülin sayesinde vücutta yağ birikimi oluşumunu önler ve yağ yakımını hızlandırır.

* Böbreklerin düzenli ve iyi çalışmasını sağlar.

* C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur.

* Uyku problemleri ve kas ağrılarına iyi gelir.

* İdrar söktürücüdür.

* İçerisinde bulunan lif ile sindirim sistemini güçlendirir.

* Göz sağlığını korur.

* Kan basıncını dengeler.

* C vitamini sayesinde astım hastalığını minimum seviyeye indirir.

* Karpuz vücuda enerji sağlar.

* Vücutta biriken iltihabı yok eder.

* Hafızayı güçlendirir ve konsantrsayonu arttırır.