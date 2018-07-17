banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90575
ALTIN
193.382
DOLAR
4.8414
STERLİN
6.4054
EURO
5.6743
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu
LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Trafik kazası: 1 ağır yaralı
TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
İçişleri Bakanlığı'na Ara Emri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ARA EMRİ
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
banner282

Karpuzun faydaları nelerdir?

Karpuzun faydaları, birçok kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kabakgiller familyasında yer alan karpuzun insan vücudu için pek çok yararı bulunuyor. Peki, karpuzun faydaları nelerdir? İşte detaylar.

Karpuzun faydaları nelerdir?

Karpuzun faydaları, birçok kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kabakgiller familyasında yer alan karpuzun insan vücudu için pek çok yararı bulunuyor. Peki, karpuzun faydaları nelerdir? İşte detaylar.

17 Temmuz 2018 Salı 12:35
Karpuzun faydaları nelerdir?

Kabakgiller familyasından, kalın ve yeşil kabuk içerisinde sulu ve kırmızı olan meyvedir karpuz. Anayurdu Afrika olan karpuz, dünyanın bir çok yerinde yetişmeye elverişli bir meyvedir. Sıcak bölgelerde yetiştirilen karpuz, ülkemizde özellikler Diyarbakır'da yetiştirilmektedir. Türkiye, dünya karpuz üretiminde ikinci sırada yer almaktadır.

Karpuza kırmızı rengini veren likopen maddesinin aynı zamanda insan sağlığına oldukça faydalı oluşu, karpuzun da faydalı bir meyve kategorisine girmesini sağladı. Karpuz içerisinde barındırdığı %90 oranında su, yüksek miktarda A ve C vitamini ile birçok hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır.

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

* İçerisinde bulunan likopen sayesinde kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar.

* Likopen maddesi kemik sağlığının korunmasında da yardımcıdır.

* Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

* Kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılar.

* A vitamini ile cildin nemli kalmasını sağlar.

* Erken yaşlanmayı önler.

* Kilo vermeye yardımcıdır.

* Karpuz, içerisinde bulunan sitrülin sayesinde vücutta yağ birikimi oluşumunu önler ve yağ yakımını hızlandırır.

* Böbreklerin düzenli ve iyi çalışmasını sağlar.

* C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur.

* Uyku problemleri ve kas ağrılarına iyi gelir.

* İdrar söktürücüdür.

* İçerisinde bulunan lif ile sindirim sistemini güçlendirir.

* Göz sağlığını korur.

* Kan basıncını dengeler.

* C vitamini sayesinde astım hastalığını minimum seviyeye indirir.

* Karpuz vücuda enerji sağlar.

* Vücutta biriken iltihabı yok eder.

* Hafızayı güçlendirir ve konsantrsayonu arttırır.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçuk deyip geçmeyin
Uçuk deyip geçmeyin
Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler
Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler
Tadını kimse sevmiyor ama o ölümcül hastalığın çaresiymiş!
Tadını kimse sevmiyor ama o ölümcül hastalığın çaresiymiş!
Yaz gribine dikkat
Yaz gribine dikkat
Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla
Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla
Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?
Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?
Yumurtanın bir faydası daha kanıtlandı! Günde bir tane tüketirseniz…
Yumurtanın bir faydası daha kanıtlandı! Günde bir tane tüketirseniz…
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Baş ağrısı hangi durumlarda ciddiye alınmalı?
Baş ağrısı hangi durumlarda ciddiye alınmalı?
Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin
Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim