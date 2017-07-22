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22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:56

Karpuz Kilo Aldırır Mı?

Karpuz Kilo Aldırır Mı?
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Karpuz Kilo Aldırır Mı?
Yaz aylarında en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen karpuz, ferahlatan lezzeti ile sofraların vazgeçilmesi arasında… Karpuz ile ilgili en çok merak edilen konu ise, kilo alıp aldırmadığı…

Yüzde 90'a yakını su olan karpuz, C, A ve B6 vitamini bakımından da oldukça zengindir. Hafif içeriği ve bol lif ihtiva etmesi nedeniyle Diyet yapanların da gözde meyvelerinden olan karpuz tok tutması sebebiyle de tercih ediliyor.

Karpuzu az miktarda tüketmek vücut için pek çok fayda sağlıyor ancak fazla tüketilen her meyve gibi karpuz da şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabiliyor. Bu durum çabuk acıkmamıza da zemin hazırlıyor. Karpuzun aşırı tüketimi aynı zamanda midede gaz ve şişkinlik gibi problemler oluşmasına neden oluyor.

Karpuzda kaç kalori var?

150 gram karpuz yaklaşık olarak 50 kalori. Ara öğünlerde bir porsiyon karpuz tüketmek hem besleyici hem de az kalorili bir alternatif.

Karpuzun içindeki vitaminler:

100 gram karpuz; günlük A vitamini ihtiyacının %11’ini, C vitamini ihtiyacının %13’ünü, B6 vitamini ihtiyacının %2’sini karşılar.

100 gram karpuz; günlük kalsiyum ihtiyacının %1’ini, demir ihtiyacının %1’ini, magnezyum ihtiyacının %2’sini, potasyum ihtiyacının 3’ünü, manganez ihtiyacının %2’sini karşılar.


 
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