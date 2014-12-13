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Karnından Çıkan Şoke Etti!

Karnından basketbol topu büyüklüğünde

Karnından Çıkan Şoke Etti!

Karnından basketbol topu büyüklüğünde

13 Aralık 2014 Cumartesi 16:49
Karnından Çıkan Şoke Etti!
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Karnından basketbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Erzincan'da erkek hasta İ.Ç.'nin karnındaki basketbol topu büyüklüğündeki ur ameliyatla alındı.






Karnında şişlik ve fıtık olduğu gerekçesiyle İ.Ç. (60) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Demir Yılmaz, yaklaşık 2 yıl önce şikayetleri başlayan İ.Ç.'yi muayene edince karnında basketbol topu büyüklüğünde yağ tümörü olduğunu tespit etti.

İ.Ç.'nin karnındaki 10 kiloluk tümör, 4 Aralık'ta başarılı bir operasyonla alındı. Ameliyatı yapan Yrd. Doç. Dr. İsmail Demir Yılmaz, "Yapılan tetkiklerde karın arka duvarında yağ dokusundan kaynaklanmış bir kitle tespit ettik. Kitle yaklaşık 45x30 santim ebadında, basketbol topu büyüklüğündeydi. 8 saat süren operasyonun ardından kitleyi çıkarabildik. Bu büyüklükte tümör nadir görülür. Tümörün iyi huylu olması da hasta ve bizim açımızdan sevindirici bir durum oldu" diye konuştu. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 16:51
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Karnından Basketbol Topu Büyüklüğünde Ur çıktı
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