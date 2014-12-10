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Karnabahar Afrodizyak Etkisi Yaratıyor

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor

Karnabahar Afrodizyak Etkisi Yaratıyor

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor

10 Aralık 2014 Çarşamba 19:27
Karnabahar Afrodizyak Etkisi Yaratıyor
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Karnabahar Afrodizyak Etkisi Yaratıyor
Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor

Sağlığa sayısız faydasının olmasının yanı sıra cinsel yaşama da olumlu katkıları bulunan karnabaharın, kalp hastalıklarını azaltıcı etkisi olduğunu belirten uzmanlar çiçeklerini ayırarak günde bir baş tüketilmesini tavsiye ediyor.
Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını ifade eden bilim adamları karnabaharın faydalarını şöyle sıralıyor:

- Karnabahar, C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır.
- Besleyici olan bu sebze vücuda güç verir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı birebirdir.
- Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir.
- Enfeksiyonlara karşı antibakteriyel özellik taşır. İdrar yolları iltihaplarına karşı etkilidir.
- Karnabaharın içerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiamin’nin, aynı zamanda, antimigraine (migrene karşı) özelliği de vardır.
- Yapraklarında bol miktarda bulunan (alfa-tokoferol (E-vitamini), caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutin) 5 etkin madde, kansere karşı önleyici bir görev görür. 

Son Güncelleme: 10.12.2014 19:29
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