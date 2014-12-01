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Kariyer Düşmanı Unutkanlığa Doğal Çözüm!

Kahvaltıda bir gram

Kariyer Düşmanı Unutkanlığa Doğal Çözüm!

Kahvaltıda bir gram

01 Aralık 2014 Pazartesi 10:45
Kariyer Düşmanı Unutkanlığa Doğal Çözüm!
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Kariyer Düşmanı Unutkanlığa Doğal Çözüm!
Kahvaltıda bir gram zerdaçal yemenin hafızayı güçlendirdiği belirlendi.

Tayvan'da yapılan araştırma, kahvaltıda bir gram zerdaçal tüketmenin diyabetin ilk evresinde ve bilişsel becerilerinde azalma riski bulunan kişilerin hafızasını güçlendirdiğini gösterdi.



Diyabet teşhisi koyulan 60 yaşın üzerinde kadın ve erkeklerin katıldığı araştırmada, bilim adamları zerdaçalın hafızaya etkisini araştırdı.

Katılımcılar kahvaltıdan önce ve saatler sonra hafıza testine tabi tutuldu. Kahvaltıda bir gram zerdeçal tüketen katılımcılar testlerde daha başarılı oldu.

Araştırmanın sonuçları, "Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.

Daha önceki araştırmalar, orta yaşlı diyabet hastalarının beyin hacmi kaybına daha yatkın olduğunu, bunun sonucunda da hafıza ve düşünme becerilerini kaybetme riski taşıdıklarını ortaya koymuştu. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 10:48
Anahtar Kelimeler:
Kariyer Düşmanı Unutkanlığa Doğal Çözüm!
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