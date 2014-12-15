Karaciğerinizi Tarçınlı Çayla Temizleyin





Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, yağ, protein ve şeker metabolizmasını düzenlemek için karaciğerin temiz olması gerektiğini belirtti.



4 Boyutlu Güzellik Merkezi Hekimlerinden Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, Karaciğerin vücudumuzda üstlenmiş olduğu görevlerin çok önemli olduğun belirterek, “Karaciğerin ana görevi kan yoluyla alınmış besin maddelerini işlemektir. Karaciğerin yapısı süngere benzemektedir. Vücutta var olan kanın yaklaşık olarak 1 kilogramı her zaman karaciğer tarafından emilmiş bir vaziyettedir. Buna rağmen karaciğer bulunduğu konumdan dolayı diğer organlara zarar vermemektedir.” dedi.

Dr. Ateşsaçan, karaciğeri temizlemek için ise çok özel bir çay tarifi verdi. İşte Karaciğerin temiz olması için yapılması gerekenler :



5 bardak su, 2 parça kabuk tarçın, 5-6 adet tane karabiber, 4 adet elma kabuğu, 2 adet portakal kabuğu, 2 adet karanfil ve 3 yarım kaşığı yeşil cay; Hazırlanışı; Tüm malzemeler 5 bardak suyun içinde bir tasım kaynatılır.Soğuması beklenir.Sonra süzülerek bir şişeye konur ve sabahtan akşama kadar istenilen sıklıkta içilir.Gün boyunca da bitirmeniz önerilir.