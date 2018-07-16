Kantaron doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü kantaron yağı son derece etkili bir yöntemdir. Yanık ve yara tedavisi başta olmak üzere ciltteki her türlü sorunun tedavisinde kantaron yağı kullanılır.

Kantaronun içeriğinde ne var?

• % 0.9-5.0 oranında hiperforin ve adhiperforin

• % 0.05-03 oranında hiperisinin ve psödohiperisin

• % 4 oranında flavonoid türlerini içerir.

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

• Kanamaları durdurur.

• Menopozdan kaynaklı ruhsal hastalıklara iyi gelir

• Cilt hastalıklarını tedavi eder.

• Cilt tonunu eşitler.

• Algılama ve kavrama yeteneklerini geliştirir.

• İntihaplaşmalara iyi gelir.

• İshale iyi gelir.

• Romatizma ağrılarına iyi gelir.

• Gut hastalığına iyi gelir.

• Sarılık hastalığını tedavi eder.

• Virüsler ve bakterilerden kurtarır.

• AIDS ve HIV virüsüne karşı savaşır.

• Alkol, sigara ve kafein gibi bağımlılıkları tedavi eder.

• Açık yaralar ve kesikleri iyileştirir.

• Depresyon yaşayan kişileri sakinleştirir.

• Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.

• Güneş yanıklarını tedavi eder.

• Antiseptik özelliği sayesinde mikrop oluşumu engeller.

• Hücreleri yeniler.

• Şişlikleri indirir.

• Bebek pişiklerine iyi gelir.

• Kan şekerini düşürür.

• Varislere iyi gelir.

• Mide ağrılarını geçirir.

• İdrar kaçırma tedavilerinde kullanılır.

Kantaron yağının saça yararları nelerdir?

• Saçı onarır ve saçın yıpranmasını engeller.

• Saçların kepeklenmesini engeller.

• Saç dökülmelerini durdurur.

• Saç derisinde oluşan egzama gibi hastalıkların önler.

• Saç derisindeki hücrelerin gelişimini sağlar.

• Saç diplerindeki kaşıntıları yok eder.

• Saçları nemlendirir.

• Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

• Saçların daha gür görünmesini sağlar.

Kantaron yağı saça nasıl uygulanır?

Banyo yapmadan 1 saat önce saçınıza yeterli miktarda kantaron yağı sürün ve parmak uçlarınızla saç diplerinize bu yağı yedirin. 1 saat sonra şampuan ile iyice durulayın.

Kantaron yağının cilde faydaları nelerdir?

• Sivilce izlerini yok eder.

• Cildi nemlendirir.

• Sivilce ve akneleri geçirir.

• Cilt lekelerini geçirir.

• Güneş yanıklarını yok eder.

• Kuru cildi nemlendirir.

• Cilt hücrelerini yenileyerek ölü derinin ciltten atılmasını sağlar.

• Cilt üzerinde bulunan pullu görüntü ve kabarmaları geçirir.