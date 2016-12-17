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17 Aralık 2016 Cumartesi 20:34

Kanserli Hücreyi İntihara Sürükleyen Süper Baharat

Kanserli Hücreyi İntihara Sürükleyen Süper Baharat
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Kanserli Hücreyi İntihara Sürükleyen Süper Baharat
O bitki sadece aroma ve lezzet katan bir baharat değil, kanser hücrelerini intihara sürüklüyor...

Kekik sadece aroma ve lezzet katan bir baharat değil, kanser hücrelerini intihara sürüklüyor, mikroplar ve hücre yaşlanmasına karşı da vücudu koruyor…

Bebeklerin karnı ağrıdığında da kaynatılıp içirilir, ağrıyan yere yağı sürülürdü. Öksürük başladığında da hemen çayı yapılırdı. Tazesi çıkmaya başladığında da hemen alınır ve kurutulurdu.

İçerdiği uçucu yağlar ve ‘timol’, ‘rosmarinik asit, ‘karvakrol’, ‘ursalik asit’ gibi maddeler sayesinde kuvvetli mikrop öldürücü ve antioksidan etki yapıyor. Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engelliyor, hastalıklara karşı direnci arttırıyor. Ve yaşlanmayı geciktiriyor.

Yine 10 yıl kadar önce yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre kekiğin içerdiği maddelerden Karvakrol, tümörlerin gelişimini yavaşlatıyor. Kanser hücrelerini intihara sürüklüyor ve kanserin gelişimini durduruyor.

Kekiğin farklı bölgelerde iklim kuşaklarında yetişen 300’den fazla türü olduğu tahmin ediliyor. Doktor Ümit Aktaş ‘İlaçsız Yaşam’ adlı kitabında Türkiye’de yetişen kekik türlerinde (Thymus vulgaris) ağırlıklı olarak ‘karvakrol’ maddesi bulunduğunu söylüyor.

Kekiğin faydalarını özetleyecek olursak:

Kansere karşı savaşır.

Mikrop öldürücüdür, üst solunum enfeksiyonlarında rahatlatıcıdır.

Antioksidandır hücre hasarının önüne geçer


 
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