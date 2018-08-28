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Kanseri yenmenin tedavisini buldular!

Michael English isimli İngiliz adam kanseri yenebilecek çok güçlü bir kanıtla yaşıyor. Uzun süredir cevabı aranan sorunun aslında vücudumuzda saklı olduğu ortaya çıktı.

Kanseri yenmenin tedavisini buldular!

Michael English isimli İngiliz adam kanseri yenebilecek çok güçlü bir kanıtla yaşıyor. Uzun süredir cevabı aranan sorunun aslında vücudumuzda saklı olduğu ortaya çıktı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:01
Kanseri yenmenin tedavisini buldular!

İngiltere'den 72 yaşındaki elektrik mühendisi emekli Michael English'e, ilk kez 13 yıl önce 3. evrede prostat kanseri tehşisi konulmuştu. 

Doktorlar ileri seviyede kanser hastası olan Michael'a hormon, ilaç, radyoterapi, ve kemoterapiyle son tedavileri uygulamaya çalıştı. Adam, tümörü tekrar ortaya çıkana kadar yenmişti. 2005'ten bu yana kanser 4 kez tekrarladı. 

Kaçınılmaz ölümünü olabildiğince ağrısız hale getirmek için palyatif bakım hemşirelerine emanet edildi. Geleneksel ilaçlar beyaz bayrağı salladı.

Milyonlarca kanser hastası ve ailesi bu trajik hikayeye aşina...

Fakat şu an roller değişti. Araştırmacılar, kanserin DNA'sını her değiştirdiğinde, bir biyolojik parmak izi yarattıklarını keşfediyor. Hem de bağışıklık sistemimiz bu parmak izlerini tanımayı öğrenebilir ve onlara saldırp yok ederek bir daha asla geri gelmemesini sağlayabilir. 

Bu yeni methoda kanser immunoterapisi deniliyor. Bağışıklık sisteminin doğrudan kansere saldırmasına veya onu itmesine yardımcı olan çeşitli tipte immünoterapi tedavileri var. 

Geçtiğimiz yıl Michael, Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nün klinik çalışmalarının başı olan Profesör Johann de Bono'nun yeni bir immünoterapi ilacının tıbbi denemesine girdi.

Bu iyimser ötesi görünüyor olabilir. Michael, sadece geleneksel tedavi açısından son şansını denememişti. Bağırsakları tümörleri öldürmek için önceki radyoterapi dozlarından ötürü harap olmuş, delinmişti ve bu da onda mide enfeksiyonlarına yol açıyordu. O kadar hastaydı ki, karnındaki sıkıntıya cerrahi müdahale etmek için çok az nokta vardı.

Yine de, Profesör de Bono’nun ekibi, ilerlemesini kontrol etmek için MRI taraması yaptı ve tümörünün ortadan kaybolduğunu gördü.

Bu geçen sene nisan ayında gerçekleşti. Kanseri tahrip etmek, Michael'ı ihtiyaç duyduğu mide ameliyatını yaptıracak kadar kadar güçlü hale getirdi. Geçen hafta başka bir kanser taraması yapmıştı ve halen temiz. Buna kendisi de “Kesinlikle inanılmaz” diyor.

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