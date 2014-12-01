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Kansere Karşı O Mucize Bitki

Zerdeçal son dönemde en çok konuşulan bitkilerden. Yemeklerde baharat olarak kullanılan bu bitki pek çok hastalığın da tedavisinde kullanılıyor.

Kansere Karşı O Mucize Bitki

Zerdeçal son dönemde en çok konuşulan bitkilerden. Yemeklerde baharat olarak kullanılan bu bitki pek çok hastalığın da tedavisinde kullanılıyor.

01 Aralık 2014 Pazartesi 10:42
Kansere Karşı O Mucize Bitki
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Kansere Karşı O Mucize Bitki
Zerdeçal son dönemde en çok konuşulan bitkilerden. Yemeklerde baharat olarak kullanılan bu bitki pek çok hastalığın da tedavisinde kullanılıyor.

Özellikle kanser hastalarının tedavisinde kemoterapiyle birlikte, tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak damar yoluyla verilen zerdeçalın kemoterapinin etkilerini artırdığı bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış.

Zerdeçal kemoterapinin etkinliğini artırırken aynı zamanda yan etkilerini de azalttığını söyleyen Medicana Hastanaler Grubu Onkoloji Koordinatörü Doç. Dr. Mutlu Demiray, kendi hastalarında bu bitkiyi nasıl kullandığını ise şöyle anlatıyor:

“Zerdeçalın etken maddesi curcumindeki en önemli sorun ağızdan aldığınızda kana geçişinin çok az olması. Bu nedenle özel curcuminler geliştirildi. Bunlar standart curcuminlere oranla yaklaşık 30-50 kat daha fazla kana geçebilmekte. Bu ürünlerin kullanımı tedavi başarısını arttırmakta.

Dünya genelinde 4 bin yıldır kullanıldığı bilinen zerdeçal son dönemde pek çok habere konu oldu. Yapılan araştırmaların zerdeçalın etken maddesi curcuminin pek çok hastalığın şifa kaynağı olduğunu gösteriyor. Yemeklerde kullanılan bu bitkinin bazı hastalıkların tedavisinde damar yoluyla da kullanıldığını biliyor muydunuz?

Türkiye’de özellikle kanser hastalarının tedavisinde kemoterapiyle birlikte, tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak zerdeçal kullanılıyor.
Zerdeçal’ın kanserin oluşumunu engellediğini, hem yayılmasının hem de büyümesinin önüne geçtiğinin söyleyen Medicana Hastaneler Grubu Onkoloji Koordinatörü Doç.Dr. Mutlu Demiray, “En önemlisi de kanserde kemoterapi ilaçlarının etkilerini kat be kat artırıyor” diye konuşuyor.

Zerdeçal yani Curcumin’in kullanımıyla kanser arasında direkt ilişki tarif edildikten sonra bilim dünyasının dikkatini çektiğini söyleyen Mutlu Demiray, şu anda bu bitkiyle ilgili literatürde 7 bine yakın yayın olduğunu bunların 3 bin kadarının da kanserle alakalı olduğunu anlatıyor.

Nasıl kullanılmalı?

Zerdeçalın kemoterapinin etkinliğini artırırken aynı zamanda yan etkilerini de azalttığını söyleyen Demiray, kendi hastalarında bu bitkiyi nasıl kullandığını ise şöyle anlatıyor:

“Curcumindeki en önemli sorun ağızdan aldığınızda kana geçişinin çok az olması. Bu nedenle özel curcuminler geliştirildi. Bunlar standart curcuminlere oranla yaklaşık 30-50 kat daha fazla kana geçebilmekte. Bu ürünlerin kullanımı tedavi başarısını arttırmakta. Her yemeğinize her salataya da atabilirsiniz. Özellikle yemek yaparken yağın pişmesi esnasında zerdeçalı karabiberle birlikte kullanırsanız daha iyi kana geçmesini sağlarsınız. Yani Hintliler gibi kullanın. Tabi ki en güzel yöntem damardan uygulamak.”

Safra kesesinde taş olanlar dikkat!

Alzheimerdan, sedefe kadar pek çok hastalıkta yararı görülen zerdeçalın özellikle eklem
ağrılarında, göz iltihaplarında çok önemli yararları olduğunu söyleyen Demiray bir de uyarı yapıyor; “Safra kesesinde taş olan hastaların bu baharatı kullanırken dikkatli olmalı.” 

Son Güncelleme: 01.12.2014 10:44
Anahtar Kelimeler:
Kansere Karşı O Mucize Bitki
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