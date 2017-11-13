Sağlık:
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13 Kasım 2017 Pazartesi 18:17

'Kanserden Korunmak İçin Daha Az İçin'

'Kanserden Korunmak İçin Daha Az İçin'
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'Kanserden Korunmak İçin Daha Az İçin'
Amerikan halkına “Daha az içmeleri’ tavsiyesinde bulunuldu.

Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu (ASCO), alkol ile kanser arasındaki bağlantıya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Dünyada yapılmış 119 çalışmanın başta meme kanseri olmak üzere bazı kanser türleri ile içki tüketimi arasında bağlantıya işaret ettiği belirtilen açıklamada, Amerikan halkına “Daha az içmeleri’ tavsiyesinde bulunuldu. Klinik Onkoloji Dergisi’nde yayımlanan açıklamada “ASCO, aşırı alkol tüketimine karşı topluluk olarak aktif şekilde karşı durmanın, kanseri önlemede önemli etkileri olacağına inanmaktadır” deniliyor.


 
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