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Kanser tedavisinde yeni gelişme

Bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 50’sini oluşturan ilaçla tedavi edilemeyen kanser türleri için, hücre çoğalmasını tetikleyen açma kapama proteinini tamir ederek yeni bir tedavi türü geliştirdi.

Kanser tedavisinde yeni gelişme

Bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 50’sini oluşturan ilaçla tedavi edilemeyen kanser türleri için, hücre çoğalmasını tetikleyen açma kapama proteinini tamir ederek yeni bir tedavi türü geliştirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
Kanser tedavisinde yeni gelişme

Kaliforniya ve San Fransisko Üniversileteleri tarafından geliştirilen ve İlaçla tedaviye dirençli saldırgan kanser türleri için geliştirdikleri tedaviyle kanser hücrelerinin büyümesini durdurmayı başardı. Araştırmacılar geliştirdikleri devrimsel ilaçla laboratuvarda akciğer, deri, kolon ve pankreas kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattı. Araştırmacıların hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerde kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını hızlı bir şekilde durdurduğu için yeni tedavi yöntemini klinik testlerde kullanmayı planladıkları belirtildi. Bu yöntemle doktorların çoğu inatçı kanser türlerinin yarısının tedavi şeklini değiştirecekleri kaydedildi.

SİNYAL YOLUNDAN HÜCRE BÖLÜNMESİNİ BAŞLATMA VE DURDURMA MESAJI GİDİYOR 

Herhangi bir hücrenin genetik mutasyonla bozulan kopyalama özelliğinin hücrenin kontrol dışı büyümesini yol açarak kanserli hale gelebildiği belirtildi. Hücre bölünmesiyle oluşan yeni hücrelerin dokularımızı sürekli tamir ettiği, bu bölünmelerin hücreler arası bir tür haberleşme ile tetiklendiği belirtildi. Hücre bölünmesi ile ilgili bir hattan alınan talimatlarda, hücrelerin kontrol dışı çoğalmalarına yol açacak kesintilerin olabildiği, bu sinyalleşme yollarından birinde MAPK/ERK yolunun yer aldığı belirtildi. Bu sinyal yolundan hücre bölünmesini başlatma ve durdurma mesajı gittiği belirtildi. Ancak anahtar gibi hareket edip aç kapa talimatı veren bir proteinin bir şekilde bu hatta takılmasıyla bölünmenin kontrolden çıkarak kanserli hale geldiği belirtildi. Bu tümörlerden kurtulmanın en iyi yolunun cerrahi müdahale ile onları çıkarmak olduğu ifade edildi.

"BİRÇOK KANSER TÜRÜNÜN TEDAVİSİNDE YENİ BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ" 

Ancak bunların çok büyümüş ve sağlam hücrelere karışmış olması durumunda doktorların hızla bölünen bu hücrelere saldırmak için kemoterapi ve radyasyon kullandığı belirtildi. Fakat bazen bunun için çok geç olabildiği, hücre bölünmesine açma kapama mesajı veren proteinin bozulması sebebiyle bölünmenin kontrol dışına çıktığı ifade edildi.

Hücre bölünmesinde açma kapama proteinini normal durumuna getirecek talimatları MAPK/ERK geçiş yoluna yeniden etkili bir şekilde yazacak etkili bir ilacın birçok kanser türünün tedavisinde yeni bir oyun değiştiricisi olabileceği kaydedildi.

Araştırmacılar, akciğer, deri, pankreas ve kolon kanseri konusunda bunu uygulayarak daha önce görülmemiş başarılar elde etti.

Daha önceleri hücrelerin açma kapama emrini veren proteinlerin değiştirilmesinin mümkün olmayacak kadar komplike görüldüğü veya, bilim adamları MAPK/ERK yoluna müdahale etme teşebbüsünde bulunduğu zaman bozulan sinyalin seyahat edecek başka bir sinyal istikameti bulacağı zannediliyordu.  

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