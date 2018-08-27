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Kanser tedavisinde 'Yapay Zeka' başarısı

Radyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, ‘Yapay Zeka’ uygulamalarının kanserde radyoterapi tedavi başarısını arttırdığını, Yapay Zeka uygulamalarının önümüzdeki yıllarda kanser tedavilerine ciddi damga vuracağını ileri sürdü.

Kanser tedavisinde 'Yapay Zeka' başarısı

Radyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, ‘Yapay Zeka’ uygulamalarının kanserde radyoterapi tedavi başarısını arttırdığını, Yapay Zeka uygulamalarının önümüzdeki yıllarda kanser tedavilerine ciddi damga vuracağını ileri sürdü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:29
Kanser tedavisinde 'Yapay Zeka' başarısı

Antalya'da kanser kliniği uzmanlarından Radyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Ali AydınYavuz, kanser hastalarının radyoterapisi sırasında ‘Yapay Zeka’ uygulamalarının kanserde tedavi başarısını arttırdığını belirtti. Son yıllarda yapay zeka uygulamalarının kanser alanında kullanılmasına yönelik araştırmalarda artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, “Tümör ve çevredeki normal dokuların üç boyutlu olarak sınırlarının çizildiği bu süreç, bir hastanın tümör bölgesine ne kadar radyasyon alacağını ve ışının en uygun nasıl odaklanacağını belirler. Özellikle ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüsünce desteklenen önemli bir araştırma projesinde "Yapay Zeka' kullanarak yüksek riskli tümör hedef hacimlerinin sınırlarının 3 boyutlu olarak belirlenmesi için her bir görüntüleme film kesitinde tümör ve normal doku sınırlarının tek tek çizilmesi (konturlama) işlemlerini otomatikleştirmek için yeni bir yöntem geliştirildi” dedi. 

"Hekimin 1-4 saatini alır”

Bu çalışmanın sadece yüksek riskli tümör hacimlerinin 'Yapay Zeka' ile otomatik bir şekilde ve çok yüksek doğrulukta belirlenmesine yönelik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yavuz, "Bir sonraki aşamada, eldeki tüm veriler birleştirilerek, orta ve düşük riskli tümör bölgelerinin de otomatik ve en doğru bir şekilde belirlenmesi mümkün olabileceği gibi, hastaya özgü en uygun radyoterapi veya kemoterapiyi de ayarlamak adına çeşitli genetik mutasyonlara ait bilgiler de bu yapay zeka uygulamasına entegre edilebilecektir. Bu şekilde, kanser tedavisi sonuçlarında başarı oranlarının artması da kaçınılmazdır. Yöntemin çok önemli bir avantajı da bizlere sunduğu yüksek hız ve verimliliktir. Normalde, örneğin bir baş boyun kanserinde, hedeflenen hacimleri belirlemek bir hekimin 1-4 saatini alır. Yapay Zeka kullanan özel bilgisayar sistemi ile hem bir dakikadan kısa bir sürede hedef hacimler belirlenebilmekte, hem de hekimden hekime değişebilen hata payları ihtimali tümüyle ortadan kalkmaktadır. Bu yöntem, özellikle, hedef hacim belirleme alanında tecrübeli uzman sayısının daha az olduğu düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır, ancak bu yöntemin ABD gibi gelişmiş ülkelerde de kanser tedavilerindeki yararlılık ve verimliliği çok artıracağı açıktır" şeklinde konuştu. 

"İhtiyaç azalabilecekmiş gibi duruyor”

Yapay Zeka uygulamalarının önümüzdeki yıllarda kanser tedavilerine ciddi damga vuracağını öngören Prof. Dr. Yavuz, "Yapay Zeka uygulamalarıyla bir taraftan radyoterapideki otomatiklik, hızlılık, doğruluk, verimlilik ve tedavi başarısı artacakken, bir taraftan da kanser alanında uzmanlaşmış personele olan ihtiyaç azalabilecekmiş gibi duruyor" diye konuştu. 

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