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Kanser hücrelerini ‘aç bırakmanın’ yolu bulundu

ABD'deki Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezinde görev yapan bilim insanları, kanser hücrelerinin çoğalmalarını engelleyebilecek bir yöntem geliştirdi.

Kanser hücrelerini ‘aç bırakmanın’ yolu bulundu

ABD'deki Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezinde görev yapan bilim insanları, kanser hücrelerinin çoğalmalarını engelleyebilecek bir yöntem geliştirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:22
Kanser hücrelerini ‘aç bırakmanın’ yolu bulundu

Bilim insanları, kanser hücrelerini, büyümeleri için hayati gulatamin enziminden mahrum bırakarak çoğalmalarını engelleyen yöntem geliştirdi.

ABD’deki Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezinden bilim insanları, gulatamini hücre bloklarına taşıyan ACST2 proteinin üretimini bloke ederek hücreleri ‘aç bırakmayı’ başardı.

Kanser hücrelerinin normal hücrelerden iki kat hızlı bölünüp çoğaldığını belirten bilim adamları, bu yüzden hücrelerin biyosentez için daha fazla glutamine ihtiyaç duyduğunu, bunun da vücuttaki ACST2 seviyesini yükselttiğini ifade etti.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK

Araştırmacılar, ACST2’nin işlevini bloke etmek üzere V-9302 adlı bir taşıyıcı molekül engelleyici sentetik enzim geliştirdi. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde ve kök hücrelerle yapılan deneylerde söz konusu enzimin kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ve oksitleme hasarıyla birlikte hücre ölümüne yol açtığı görüldü.

Bulguların kanser tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları “Nature Medicine” dergisinde yayımlandı.

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