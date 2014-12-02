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Kanser Aşısı Bulundu

İsviçre'de kanser hücrelerinin bloke ettiği bağışıklık sistemi unsurlarını yeniden harekete geçiren bir aşı test ediliyor.

Kanser Aşısı Bulundu

İsviçre'de kanser hücrelerinin bloke ettiği bağışıklık sistemi unsurlarını yeniden harekete geçiren bir aşı test ediliyor.

02 Aralık 2014 Salı 09:00
Kanser Aşısı Bulundu
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KANSER AŞISI BULUNDU

İsviçre'deki Cenevre Üniversite Hastanesi'nden bir ekip kanserli hücrelerle vücudun kendi bağışıklık sistemini yeniden harekete geçirerek savaşan üzere yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Yöntem vücudun kanser tümörünün bloke ettiği bağışıklık sistemi silahlarını tetikleyerek yeniden harekete geçmelerini sağlıyor. Kanseri tedavi edecek aşı klasik tedavilere cevap vermeyen 15 hastada deneniyor.

İmmünoterapiye (Bağışıklık sitemi terapisi) dayanan MaxiWax isimli aşı yönteminde, deri altına aşı yoluyla bir mekanizma yerleştiriliyor. Ekibin başındaki Dr. Nicolas Mach'in kansere karşı geliştirdiği bu tedavi yönteminin yapılan testlerin ilk aşamasında başarı sağlandı. İleri aşama kanser hastası olan ve birçok tedavi yönteminin başarısızlıkla sonuçlandığı 4 kişi de bu yeni tedavi şeklinin ilk aşaması uygulandı.

Dr. Denis Migliorini tarafından yönetilen bağışıklık sistemini destekleyecek bu tedavinin testleri toplamda 15 hasta üzerindedenenecek.

ÖNLEME DEĞİL TEDAVİ

Dr. Mach'ın ekibi tarafından gerçekleştirilen testlerde, kanserli hücreler vücuda enjekte edildikten sonra bağışıklık sisteminin çalışmasına destek olunuyor. Ancak klasik aşıların aksine bu aşıda hastalığın önlenmesi değil tedavi edilmesi amaçlanıyor. Kanser tedavisinde eski yöntemlere nazaran çok daha yenilikçi bir bakış açısı sunan yeni tedavi şeklinde, tümörlü hücrelerin bağışıklık sistemine boyun eğmesi sağlanıyor.

PROTEİNDEN FARKLI

Dünyanın birçok bölgesindeki bilim insanları kanser tedavisi için farklı aşılar üzerinde çalışıyor ve aşılarında anormal protein parçaları kullanıyor. Bu tedavideki yenilik ise kanser hücrelerinin bütün halinde kullanılması. Tedavideki başka bir avantaj ise bağışıklık sitemine yok edeceği hedeflerin hepsinin gösterilmesi olarak belirtiliyor. Bu nedenle bu yeni yöntem tüm kanser türlerinde kullanılabiliyor. Ancak bu avantajlara rağmen, bu tedavi metodu da bazı riskleri barındırıyor. Zira bağışıklık sisteminin hastanın aleyhine işlemesini engellemenin de zorlukları bulunuyor. Çünkü hastaya enjekte edilen tümörlü hücrelerle sağlıklı hücrelerle birçok ortak noktaya sahip.

HEDEF GÖSTERİYOR

Vücuda inaktif kanser hücresi enjekte etmek aşı yöntemini hatırlatabiliyor. Ancak aşı kanser hücrelerinin ölmesini sağlamak için yeterli olmuyor. Bağışıklık sisteminin hastalıklı hücreleri tanıması ve hedef olarak görmesinin de sağlanması gerekiyor. Bu nedenle bu yeni tedavi yönteminde bağışıklık sistemi destekleniyor. 
Son Güncelleme: 02.12.2014 09:07
Anahtar Kelimeler:
Kanser AşısıKanser Aşısı BulunduKıbrıs Manşet
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