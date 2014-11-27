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Kandan Gelen Güzellik

Kanın vücuda enjekte edilmesi yöntemi sayesinde yaşlanma belirtileri giderilebiliyor.

Kandan Gelen Güzellik

Kanın vücuda enjekte edilmesi yöntemi sayesinde yaşlanma belirtileri giderilebiliyor.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:07
Kandan Gelen Güzellik
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Kandan Gelen Güzellik
Kanın vücuda enjekte edilmesi yöntemi sayesinde yaşlanma belirtileri giderilebiliyor.

‘Kandan gelen güzellik’ olarak isimlendirilen ‘PRP’ (Platelet Rich Plasma- platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” hakkında bilgi veren Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mustafa Çapar, Hollywood yıldızlarının da uyguladığı yöntem sayesinde daha güzel bir cilde sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.



Trabzon’da da bu yöntemi uygulamaya başladıklarını ifade eden Çapar “Bu uygulama bir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki ‘platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma’nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır. Saç dökülmesinin tedavisinde , yüzdeki sivilce izlerinin düzeltilmesinde , iyileşmeyen yaraların tedavisinde yoğun olarak kullanılan PRP biz plastik cerrahlara yeni bir ufuk açmıştır. Özellikle yılların etkisiyle oluşan yüzdeki yaşlanma belirtilerinin giderilmesinde PRP en sık kullanılan yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Yöntemin uygulanmasındaki pratiklik , hiçbir yan etkisinin olmaması en sık tercih edilen yöntem halline getirmiştir” dedi.

Yöntemin uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi veren Dr. Çapar, “Peki bu kadar iyi bir yöntemi nasıl uygulanır?



Bu yöntem için sizden 10 cc kan alınır. Alınan bu kan çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kişinin problemli bölgesine uygulanır. Uygulama sonrası 2-3 hafta içesinde etkisi görünmeye başlar. PRP ’yi en sık kullandığımız alanlar yüz gençleştirme (anti-aging) , saç dökülmelerinde(kellik tedavisi), yüzdeki yara izlerinin düzeltilmesinde , iyileşmeyen yaralarının tedavisinde kullanılır. Yöntem, aktif kanser hastaları hariç herkese uygulanabiliyor. Alerji ve bulaşıcı hastalık riski taşımıyor” diye konuştu.  

Son Güncelleme: 27.11.2014 17:09
Anahtar Kelimeler:
Kandan Gelen Güzellik
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