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Kan Grubu '0' Olanların Diyabet Riski Daha Az!

Kan grubunun diyabet riskiyle ilişkili olabileceği belirlendi. Buna göre, kan grubu "0" olanların diyabete yakalanma riski daha az

Kan Grubu '0' Olanların Diyabet Riski Daha Az!

Kan grubunun diyabet riskiyle ilişkili olabileceği belirlendi. Buna göre, kan grubu "0" olanların diyabete yakalanma riski daha az

19 Aralık 2014 Cuma 19:29
Kan Grubu '0' Olanların Diyabet Riski Daha Az!
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Kan Grubu '0' Olanların Diyabet Riski Daha Az!
Kan grubunun diyabet riskiyle ilişkili olabileceği belirlendi. Buna göre, kan grubu "0" olanların diyabete yakalanma riski daha az

Fransız bilim insanlarının araştırması, kan grubu A, B ve AB olanların tip 2 diyabete yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nden (INSERM) bilim adamları, daha önce yapılan ve 82 bin 104 Fransız kadının katıldığı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.
Araştırmada, kan grubu "0" olanların diyabet riskinin daha az olduğu sonucuna varıldı.
Kan grubu A olanlarda tip 2 diyabet riskinin yüzde 10, AB olanlarda yüzde 17 ve B olanlarda yüzde 21 arttığı vurgulandı.
Bilim insanları sonuçların, erkeklerin ve farklı milletlerden kişilerin katılımıyla yapılacak başka araştırmalarla doğrulanması halinde kan grubunun diyabet riski taşıyanların belirlenmesine ve tedavisine ışık tutabileceğini belirtti.
Araştırmanın sonuçları INSERM'in internet sitesinde yayımlandı. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 19:32
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Kan Grubu 0 Olanların Diyabet Riski Daha Az!
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