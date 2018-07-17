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Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla

Kanada'daki Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitü tarafından yapılan araştırmaya göre, kadınlar erkeklere oranla daha fazla kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla

Kanada'daki Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitü tarafından yapılan araştırmaya göre, kadınlar erkeklere oranla daha fazla kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

17 Temmuz 2018 Salı 10:19
Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla

Kadınlarda kalp yetmezliği rahatsızlığının erkeklerden daha fazla olduğu, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastanelere başvuran kadın sayısı artarken erkeklerde düşüş görüldüğü belirtildi.

Kanada’daki Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitü tarafından yapılan araştırma Kanada Tıp Derneği Dergisinde yayımlandı.

Araştırmada, kadınlar arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 35’inin kalp yetmezliği kaynaklı olduğu ifade edilirken, son dönemde genelde kalp yetmezliği şikayetinde düşüş gözlendiği bildirildi.
Hastaneye yatırılan her bin kişiden 98’i kadın, 91’i erkek

Kalp yetmezliğinde cinsiyet farklılıklarını araştıran uzmanlar, 2009-2014 yıllarında kalp rahatsızlığı teşhisi konan 90 binden fazla hastanın verilerini inceledi.

Teşhis konulduktan bir yıl sonra, kadınların yaklaşık yüzde 17’sinin, erkeklerin de yüzde 15'inin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araştırma döneminde, kadınların hastaneye yatış oranlarında erkekleri geçtiği, her bin kadından 98'i hastaneye yatırılırken bu sayı erkeklerde 91’de kaldı. Araştırmada, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastanelere başvuran kadın sayısı artarken erkeklerde düşüş görüldüğü kaydedildi.

Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitüden Dr. Louise Sun, araştırmanın kalp yetmezliği rahatsızlığında cinsiyet farklılığı üzerine yapılan ilk çalışma olduğunu söyledi.

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