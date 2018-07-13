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Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcak uyarısı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Eğitim ve Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, kalp ve hipertansiyon hastalığı olanları, sıcak havalar konusunda uyardı.

Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcak uyarısı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Eğitim ve Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, kalp ve hipertansiyon hastalığı olanları, sıcak havalar konusunda uyardı.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:51
Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcak uyarısı

Saper, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak havaların herkesi  etkilediğini, ancak özellikle  nemin artmasıyla hipertansiyon ve kalp hastalığı  olanlar için tehlikenin daha büyük olduğunu kaydetti.

Güneş ışınlarının dik olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı  çıkan hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların mutlaka koruyucu bir şapka ve  güneş gözlüğü ile cilt rengine uygun güneş kremi kullanmasının, açık renkli,  pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetler giymesinin uygun olduğunu belirten Saper,  şu uyarılarda bulundu:

"Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların, öncelikle hekim tarafından  tam tersi öneri olmadığı sürece, bol su tüketmesi hem vücut ısısının normal  aralıkta tutulması hem de yüksek sıcaklıkta meydana gelebilecek güneş çarpması  gibi rahatsızlıkları önlemede faydalı olacaktır. 70-80 kilogram ağırlığında bir  insanın günlük ortalama su ihtiyacı 2,5-3 litredir, dolayısıyla daha kilolu  olanların su ihtiyacı daha fazla olabileceğinden öncelikle bir hekime danışarak  daha fazla su tüketmesi uygun olacaktır. Çay, kahve, alkol, gazlı içecekler vücut  ısısını artırarak terlemeye ve su kaybına neden olabileceği için yerine su,  ayran, meyve suyu gibi içecekler tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır."

Tuz tüketimine dikkat

Handan Karahan Saper, bu hastaların fazla tuz tüketiminden kaçınması  gerektiğini de vurgulayarak, "Bu hastalığı olanların günlük tuz tüketiminin 1 çay  kaşığından biraz daha az olması hem böbrekleri korumak hem de tansiyonu dengede  tutmak için önemlidir. Peynir, zeytin gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin mümkünse  tuzsuz olanları tercih edilmelidir. Hekim tarafından aksi öneride bulunulmadığı  sürece günlük vitamin ve mineral kayıplarının önlenmesi için 5-7 porsiyon taze  sebze ve meyve tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kalp veya hipertansiyon hastalığı olanların spor yapmak için özellikle  akşam saatlerini tercih etmesi ve çok ağır fiziksel aktiviteden kaçınması  gerektiğini belirten Saper, vücut ısısının gün içerisinde aşırı yükselmesini  önlemek amacıyla sık sık duş alınmasının önemine değindi.

Saper, uzun süre güneş altında beklemiş otomobiller, kapalı havasız  alanlar gibi aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması gerektiğini dile getirerek, bu  hastaların sadece sıcak yaz günlerinde değil, diğer mevsimlerde de hekim  kontrolüyle uygun kalp ve hipertansiyon ilaçlarını düzenli kullanmasının önemli  olduğunu kaydetti.

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