Kalp romatizması nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları…

KALP ROMATİZMASI (AKUT ROMATİZMAL ATEŞ) NEDİR?

Romatizmal kalp hastalığı, romatizmal ateş sonucu ortaya çıkabilen kısa süreli (akut) ve uzun süreli (kronik) kalp rahatsızlıkları grubunu tanımlar. Romatizmal ateşin yaygın bir sonucu kalp kapak hasarıdır.

Romatizmal ateş

Romatizmal ateş, vücudun birçok bağ dokusunu, özellikle de kalp, eklem, beyin veya cildi etkileyebilen inflamatuar bir hastalıktır. Genellikle strep boğaz (streptokok) enfeksiyonu olarak başlar. Akut romatizmal ateş herkeste görülebilir, ancak genellikle 5-15 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Romatizmal ateşi olan kişilerin yaklaşık % 60’ında bir dereceye kadar kalp hastalığı oluşturur.

Dış kese (perikardiyum), iç astar (endokardiyum) ve kapakçıklar dahil olmak üzere kalbin her parçası, akut romatizmal ateşin neden olduğu iltihapla zarar görebilir. Bununla birlikte, romatizmal kalp hastalığının en yaygın şekli kalp kapakçıklarını, özellikle de mitral kapağı etkiler. Vana hasarının gelişmesi veya semptomların ortaya çıkması için romatizmal ateş döneminden birkaç yıl sonra sürebilir.

Antibiyotikler streptokok enfeksiyonunun romatizmal ateşe dönüşmesini engelleyebilir. Kalıcı boğaz ağrısı olan herhangi bir çocuğun strep enfeksiyonunu kontrol etmek için boğaz kültürü alınmalıdır. Penisilin veya başka bir antibiyotik genellikle strep boğazının romatizmal ateşe dönüşmesini engeller.

KORONER KALP DAMAR TIKANIKLIKLARI

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Koroner (Kalp) damar tıkanıklıklarında stent tedavisi, kalp kaslarını besleyen coroner damarların damar sertliğine bağlı daralmaları veya tıkanıklıklarında angina dediğimiz göğüs ağrısı, kalp krizi veya ani ölüm görülebilir. Bu hastalarda amacımız göğüs ağrısını ortadan kaldırarak yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığın ilerlemesini engellemek olmalıdır.

KALP ROMATİZMASINDA BELİRTİLER

Kalp romatizmasının başlıca belirtileri şöyledir;

– Nefes darlığı,

– Morarma,

– Ellerde ve ayaklarda üşüme,

– Kuru öksürük,

– Yorgunluk hissi ve sık sık soğuk alma,

– Sersemlik hissi,

– Mide bulantısı ve baş dönmesi,

– Yüksek ya da düşük kan basıncı,

– Göğüs ağrısı,

– Şişmiş ayak bileği,

– Düzensiz kalp ritmi.

KALP ROMATİZMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın erken teşhis edilmesi kalp romatizmasında çok büyük önem taşımaktadır. Hastalığı akut döneminde antibiyotik ve iltihap giderici (Aspirin, nonsteroid antienflamatuarlar, kortizon) ilaçlar kullanılır, kronik kapak hastalığı döneminde ise çoğu kişinin kapak ameliyatı olması gerekir.