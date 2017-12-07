Kalp Ritmini Ölçen 'Akıllı Tişört' Geliştirildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Çetiner, akıllı tekstillerle elektrokardiyografi (EKG) görüntüleme yapabilen giysi tasarladıklarını söyledi.Temel amaçlarının, metal sensörler yerine, giyilebilir, esnek, vücuda zarar vermeyecek kumaş sensörleri üretmek olduğunu dile getiren Çetiner, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleriyle çalışarak akıllı tekstil ürünleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti."Tasarladığımız ürün sayesinde, hastaneye gidilmesine gerek kalmıyor. Hastanede çekilen EKG'de vücuda bağlanan elektrotlar veya probları ortadan kaldırıyor. Kalbin elektriksel sinyallerini, kablo kullanmadan kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp elektronik bir modüle gönderiyoruz. Elektronik modül bu bilgileri işledikten sonra bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlara 'kalbin haritasını' gönderiyor. Bu tişörtü sağlıklı kişiler de hastalar da giyebilir."EKG'nin kalbin elektriksel haritasının bir resmi olduğunu ifade eden Çetiner, "Bu çalışmada, kalbin elektriksel aktivitelerini tespit etmek ve kaydetmek amacıyla elektronik tekstil ürünü olan akıllı giysi geliştirilmiştir. Kalp atışlarını görüntüleyen akıllı giysi, vücuda bağlanan harici elektrotlar yerine tekstil esaslı sensörleri bünyesinde barındıran, giyilebilir elektronik tekstillere yönelik farklı bir bakış açısı sunmaktadır." diye konuştu.Çetiner, geliştirdikleri akıllı tişörtün TÜBİTAK tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda "Temel Sektörler" kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ettiğini vurgulayarak, ticarileşme potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti.Elektronik tekstillerin gözle görülür, elle tutulur, hissedilir bir çalışması olan akılı tişörtün, bu özellikleri dolayısıyla değerli bir çalışma olduğunu ifade eden Çetiner, "melek yatırımcıları" projelerini desteklemeye davet etti.