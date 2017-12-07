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07 Aralık 2017 Perşembe 16:39

Kalp Ritmini Ölçen "Akıllı Tişört" Geliştirildi!

Kalp Ritmini Ölçen "Akıllı Tişört" Geliştirildi!

Kalp Ritmini Ölçen 'Akıllı Tişört' Geliştirildi!
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Tekstil Mühendisi Doç. Çetiner, 5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu, kalbin ritmini kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlara aktaran tişört geliştirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Çetiner, akıllı tekstillerle elektrokardiyografi (EKG) görüntüleme yapabilen giysi tasarladıklarını söyledi.

Temel amaçlarının, metal sensörler yerine, giyilebilir, esnek, vücuda zarar vermeyecek kumaş sensörleri üretmek olduğunu dile getiren Çetiner, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleriyle çalışarak akıllı tekstil ürünleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Akıllı tekstilleri gün yüzüne çıkartmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Çetiner, şunları kaydetti:
"Tasarladığımız ürün sayesinde, hastaneye gidilmesine gerek kalmıyor. Hastanede çekilen EKG'de vücuda bağlanan elektrotlar veya probları ortadan kaldırıyor. Kalbin elektriksel sinyallerini, kablo kullanmadan kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp elektronik bir modüle gönderiyoruz. Elektronik modül bu bilgileri işledikten sonra bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlara 'kalbin haritasını' gönderiyor. Bu tişörtü sağlıklı kişiler de hastalar da giyebilir."

PROJE TÜBİTAK'TAN ÖDÜL ALDI
EKG'nin kalbin elektriksel haritasının bir resmi olduğunu ifade eden Çetiner, "Bu çalışmada, kalbin elektriksel aktivitelerini tespit etmek ve kaydetmek amacıyla elektronik tekstil ürünü olan akıllı giysi geliştirilmiştir. Kalp atışlarını görüntüleyen akıllı giysi, vücuda bağlanan harici elektrotlar yerine tekstil esaslı sensörleri bünyesinde barındıran, giyilebilir elektronik tekstillere yönelik farklı bir bakış açısı sunmaktadır." diye konuştu.

Çetiner, geliştirdikleri akıllı tişörtün TÜBİTAK tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda "Temel Sektörler" kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ettiğini vurgulayarak, ticarileşme potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti.

MELEK YATIRIMCILARDAN DESTEK BEKLİYOR
Elektronik tekstillerin gözle görülür, elle tutulur, hissedilir bir çalışması olan akılı tişörtün, bu özellikleri dolayısıyla değerli bir çalışma olduğunu ifade eden Çetiner, "melek yatırımcıları" projelerini desteklemeye davet etti.


 
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