Kalp Atışlarını Düzenleyen Hücre Geliştirildi



Kanadalı araştırmacılar, insan kök hücrelerinden kalp atışlarını fonksiyonel biçimde düzenleyen hücreler geliştirdi.Kalp hastalıklarında PET ile erken tanı imkanı.jpgKalp hastalıklarında PET ile erken tanı şansıSonuçları Nature Biotechnology dergisinin internet sitesinde yayınlanan araştırma çerçevesinde, pluripotent kök hücrelerinin, laboratuvar ortamında 21 günde kalp atışlarını düzenleyen hücreler geliştirmesi sağlandı.McEwen Yenileyici Tıp Merkezi'nde geliştirilen bu hücrelerin, fareler üzerinde denendiği ve biyolojik kalp pili gibi iş gördükleri gözlendi.Pluripotent kök hücrelerinin, vücutta her bir organ ve dokuyu oluşturan 200'den fazla tür hücreye dönüşme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden bilim insanları, sinüs düğümü atışlarını düzenleyen hücrelerin, tüm yaşam boyunca kalbin ritmik çalışmasını kontrol eden en önemli unsur olduğuna dikkati çekti.İnsanlarda kalp atışlarını düzenleyen hücrelerdeki kusurlar, yaygın olarak elektronik cihazların yerleştirilmesiyle tedavi ediliyor. Biyolojik kalp pillerinin, elektroniklerin ümit vaat eden bir alternatifi olduğu belirtiliyor.Bilim insanları, biyolojik kalp pillerinin klinik testlerinin 5 ila 10 yıl süreceğini ifade ediyor. Uzun vadede elektronik kalp piline ihtiyaç duyan hastalara biyolojiklerinin yerleştirilmesi umuluyor.Kanada'da her yıl hastalara 10 binden fazla kalp pilinin takıldığı, ülkede kalp piliyle yaşayan kişi sayısının 120 binin üzerinde olduğu belirtildi. Elektronik kalp pillerinin ortalama ömrünün yedi yıl olduğu ifade ediliyor.