Kalın Bağırsaktan Vajina Yaptılar!





Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda, Türkiye'de ilk kez laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) yöntemiyle bir kadına kalın bağırsaklarından vajina yapıldı.



Doğuştan adet görmeyen, vajinası ve rahmi bulunmayan hastanın kalın bağırsağından 10 santimetrelik bir parça alarak fonksiyonel vajina yapılmasını ameliyatını, yaklaşık bir ay önce Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Güney ile Jinekolojik Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu gerçekleştirdi.



Prof. Dr. Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bu tarz ameliyatların açık şekilde gerçekleştirildiğini ancak kapalı yöntemle Türkiye'de ilk kez kalın bağırsaktan vajina yapıldığını söyledi.



Doğuştan vajinası olmayan 24 yaşındaki hastayı kapalı yöntemle ameliyat ettiklerini anlatan Güney, "Bu hastalık dünyada nadir görülüyor. Doğuştan adet göremeyen, vajinası ve rahmi bulunmayan hastaya laparoskopik cerrahi yöntemiyle müdahale edildi. Karın boşluğundan 10 milimetre ve 2 tane 5'er milimetre delik kullanarak, kalın bağırsaktan alınan 10 santimetrelik doku ile fonksiyonel bir vajina oluşturuldu" dedi.



Ameliyatın kapalı yapılmasının psikolojik olarak hastayı etkilediğini ve daha çabuk iyileştiğini vurgulayan Güney, hastanın iyileştiğini, şimdi mutlu bir evlilik hayatı yaşadığını kaydetti.



Dünyada az kullanılan bir yöntem



Doç. Dr. Erdemoğlu da vajina oluşturulmasının bugüne kadar daha çok ciltten veya hazneden alınan dokularla açık ameliyat yöntemiyle gerçekleştiğine işaret etti.



Ameliyatta hiç kesi yapılmadığına dikkati çeken Erdemoğlu, şöyle devam etti:



"Açık olarak ciltten veya hazneden yapılan yöntemde organ ileride fonksiyon görmüyor, tıkanabiliyordu, hastalar ağrı çekebiliyordu. Kalın bağırsağı kullanmamız bir avantaj. Çünkü tıkanıklık meydana gelmiyor. Bir diğer avantaj da hastanın hiç kesisinin olmaması. Hastalar genç oldukları için bu konu önemli. En önemlisi de fonksiyonları daha iyi oluyor."



Bu tarz hastaların hazneleri olmadığı için normal bir evlilik yaşamı sürdürmelerinde güçlük yaşadıklarının altını çizen Erdemoğlu, "Bu soruna çözüm bulmak için cerrahi yöntem gerekli. Şu anda dünyada kapalı olarak kalın bağırsağın kullanılması, en iyi yöntem. Dünyada bu yöntemin uygulanması az ama artacağına inanıyorum" dedi.



Erdemoğlu, yaptıkları işin bir ekip çalışması olduğunu belirterek, kadın doğum hastalıkları konusunda Süleyman Demirel Üniversitesinde çok iyi bir ekip bulunduğunu ve Türkiye çapında iddialı olduklarını söyledi.



"Yapamayacağımız ameliyat yok" diyen Erdemoğlu, hastanelerine hastaların yüzde 30'unun şehir dışından geldiğini kaydetti.



Erdemoğlu, gerçekleştirdikleri ameliyatı uluslararası geçerliliği olan dergilerde makale olarak yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.