Kalça Ağrılarına Dikkat!



Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, en çok kadınları etkileyen fiziksel rahatsızlıklar arasında yer alan kalça ağrısına karşı kadınları uyarıyor.



Çok sık karşılaşılan fiziksel rahatsızlıklar arasında yer alan kalça ağrısının bel fıtığı, kalçadaki kireçlenme gibi birçok nedeni olabilir. Ancak kalça ağrısının en çok göz ardı edilen ve en önemli nedeni Piriformis Sendromu'dur.



Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, Piriformis Sendromu'nun belirtilerini, çeşitlerini ve tedavi yöntemlerini sizler için kaleme aldı:

KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜR

"Piriformis kalçamızın derininde bant şeklinde uzanan bir kastır. Piriformis Sendromu ise bu kasın çeşitli nedenlerle siyatik sinir üzerine baskı yapmasıyla oluşan kas iskelet sistemi problemidir. Piriformis Sendromu kadınlarda erkeklerden 6 kat daha fazla görülür. Gergin ve hassas piriformis hemen altından geçen siyatik sinire baskı yapar.



BEL FITIĞIYLA KARIŞTIRMAYIN



En sık görülen belirti kuyruk sokumu çevresi, kalça ve beldeki ağrıdır. Bazı durumlarda ağrı uyluğa hatta ayağa kadar inebilir. Bacak arkasında, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, yürümede zorluk gibi belirtileri sebebiyle bel fıtığıyla karıştırılabilir.



İKİ ÇEŞİDİ VAR



Piriformis Sendromu'nun iki çeşidi vardır. Birincil Piriformis Sendromu, anatomik varyasyondan yani kasın ve sinirin kişiden kişiye farklılık göstermesinden kaynaklanır. Kişilerde %15 oranında görülür.



İkincil Piriformis Sendromu ise makro travma, mikro travma veya bölgesel kan dolaşımının azalmasıyla kasın spazma (kramp) girmesiyle oluşur. Sendromların %50'sinden fazlasını oluşturur.



UZUN SÜRE OTURMAYIN, AYAKTA KALMAYIN



Piriformis kası, genellikle direkt travma, kalça çevresi cerrahileri sonunda, bel eklemindeki patolojilerden ya da aşırı kullanımdan dolayı spazma girer. Mikro dolaşımı yeterli olmayan kas, kas kuvveti oluşturamaz ve görevini yerine getiremez. Vücutta dolaşımın azaldığı bölgelere beyin tarafından dolaşımın yeniden sağlanması için sinyaller gönderilir. Bu sinyaller ise ağrı olarak adlandırılır. Uzun süreli oturma, çökme, ayakta durmada piriformis kası gerilir, dolaşımı azalır ve ağrı olarak algılanır. Bazı durumlarda uyluk ve bacakta şişme, ileri durumlarda ise siyatik sinirle olan yakınlığı sebebiyle nörolojik bulgular verebilir.



MANUEL TERAPİYLE KURTULUN



Manuel terapi teknikleri yumuşak doku, kas ve eklem çevresinde dolaşımın artırılması ve gerginliklerin azaltılması prensipleri üzerine kuruludur. Piriformis kasındaki spazmı manuel terapi ile gidermek dolaşımın yeniden sağlanmasını, kalça ve beldeki ağrının azalmasını sağlar. Tedavi programı çevre eklemlerin mobilizasyonu, deri altındaki bağ dokusunun gevşetilmesi, germe ve kuvvetlendirme egzersizlerini de içermelidir.



Haftada 2-3 kez yapılan manuel terapi ile 2-3 ayda bütün belirtilerden kurtulmak ve piriformis kasını en ideal duruma getirmek mümkündür."