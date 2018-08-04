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Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir

Kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerde 2030'a kadar yüzde 43 artış görülebileceği belirtildi.

Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir

Kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerde 2030'a kadar yüzde 43 artış görülebileceği belirtildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:21
Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2008-2014 yılları arasında 52 ülkedeki ölüm oranı veri tabanından derlenerek hazırlanan çalışmada, 2030 yılına kadar kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 43 artacağı tahmininde bulunuldu.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Juan Carlos Martinez-Sanchez, yaptığı açıklamada, araştırmanın önemine dikkat çekerek, bu sayede sağlık uzmanları ve siyasetçilerin akciğer kanserinin sağlık ve ekonomi üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel stratejiler geliştirebileceğini dile getirdi.

Massachusetts Hastanesinden tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Lecia Sequist, çalışmanın giderek artan akciğer kanseri hakkındaki farkındalığı artırması açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Çalışmaya göre, özellikle yüksek gelir grubu ülkelerde akciğer kanserine bağlı ölümlerin düşük gelir grubu ülkelere göre daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

DSÖ, 2015’te akciğer kanserine bağlı olarak yaklaşık 1,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Araştırmanın bulguları “Cancer Research” dergisinde yayımlandı.

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