Kadın girişimciden 'süper gıda'

Girişimci Tijen Ziyal, bugün dut kurusundan dut pekmezine, hatta dut unu ve dut yaprağı çayına kadar pek çok ürünü, besin değerini azami seviyede koruyarak,doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin kullanımına sunuyor.

Ziyal, katma değerli ürünlerle büyümenin ülke açısından önemini vurgulayarak öncelikle ABD ve bazı Avrupa ülkelerini hedef pazarlar olarak değerlendiriyor ve 1 yıl içerisinde yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Binlerce yıl öncesine dayanan efsanelerde “Hayat Ağacı” ve “Ölümsüzlük Otu” olarak tasvir edilen Dut Ağacı, şifalı özellikleriyle yeniden keşfedilerek tüketicinin kullanımına sunuldu. Kadın girişimci Tijen Ziyal, gerek içerdiği vitamin ve mineraller gerekse antioksidan özelliği ve insan metabolizmasına faydaları açısından hazine niteliğindeki dut meyvesi ve yaprağını, üniversite iş birlikleri ile yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda çeşitli formlarda ürünleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi ve Tübitak Gıda Enstitüsü ile birlikte yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen dut ürünleri, Dut Kurusu, Pekmez, Çay ve Pastil kategorileri altında toplanıyor. Yarattığı marka tüketiciye sunulan dut ürünlerinde kimyasal bulunmuyor; yüzde 100 organik olan ürünler, besin değerinin azami şekilde korunmasını sağlayan doğal ve sağlıklı koşullarda üretiliyor.

“Toprağın sunduğu şifayı görmezden gelemeyiz”

Tamamen dut ürünlerinden oluşan markanın kurucusu Tijen Ziyal, beyaz dut ve dut yaprağının hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici özelliklerini şöyle açıklıyor:

“Beyaz dut, içerdiği yüksek oranda antioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin değerleri ile tüm dünyada bir ‘süper gıda’ olarak kabul ediliyor. Sağlıklı kalmak, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, ateroskleroz, anemi, obezite, diyabet ve kanser gibi hastalıklardan korunmak için en verimli ve doğal çözümlerden biri. Aynı zamanda çocuklar için zekâ gelişimi bakımından kritik değer taşıyor. Dut meyvesinden bu faydaları sağlayabilmek için, toplandıktan sonra en geç iki saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Oysa biz, değerli akademisyenlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda gördük ki, dut ve dut yaprağının tüm faydalı özelliklerini doğru Ar-Ge ile ürünleştirmek ve besin değerini koruyarak konsantre hale getirmek mümkün. Doğanın bize sunduğu bu mucizevi hediyeyi insanlara en doğru, en sağlıklı ve en yararlı şekilde sunmayı bir kadın ve bir anne olarak görev edindim. Toprağın büyük bir bilgelikle sunduğu bu şifa kaynağını görmezden gelemeyiz.”

Ziyal, dut meyvesi ve yaprağından üretilen çay, un, toz, pekmez ve kurutulmuş dut ile metabolizmanın canlandığını, kilo vermenin kolaylaştığını, karaciğerin temizlendiğini, hafızanın canlandığını, kansızlık ve libido düşüklüğünün giderildiğini ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini ifade ediyor:

“Dut yaprağında mineral olarak kalsiyum, demir, çinko, fosfor, magnezyum bulunur. Ayrıca C vitamini açısından zengin, folik asit, B1, beta karoten ve D vitamini de içeriyor. İçeriğindeki bileşenler sayesinde kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor. Vücuttaki ödemi azaltıyor, idrar söktürüyor ve karın şişliklerini giderici etkileri var.”

Katma değerli ürün ihracatı hedefliyor

Girişimci Tijen Ziyal, dut ürünlerini 1 yıl içerisinde yurt dışı pazarlarına açmaya hazırlanıyor. Katma değerli ürünlerle büyümenin ülke açısından önemini vurgulayan Ziyal, öncelikle ABD ve bazı Avrupa ülkelerini hedef pazarlar olarak değerlendiriyor. Gıda ve gıda takviyeleri, diyabet ve diyet ürünleri, çocuk gelişimi için gerekli ürünler ve kozmetik alanında ürün çeşitliliği için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ziyal, “Tüm çalışmalarımız bilimsel verilere ve analizlere dayalı. Uluslararası tıbbi araştırma sonuçları, laboratuvar çalışmaları ve akademik iş birlikleri ile ilerliyoruz. Beyaz dut ve dut yaprağı denince akla gelebilecek tüm soruların en doğru cevapları için çalışıyoruz. Hedefimiz, sağlıklarını en bilinçli şekilde korumak isteyen insanlara bilgi ve ürün sunabilmek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yenilikçi bir alanda hizmet verdiğimizi biliyor ve motivasyonumuzu bu alanda ilkler arasında bulunmaktan alıyoruz.” dedi.

Kemaliye seyahati hayatını değiştirdi

Mimarlık eğitimi alan Tijen Ziyal, ürünlerini Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan 20 dönümlük bir bahçede yüzde 100 organik olarak yetiştirilen dutlardan üretiyor. Eşinin çocukluğunun geçtiği Kemaliye’ye yaptığı seyahatte bölgede çokça yetişen beyaz dut ile tanışan Ziyal, o günden itibaren konu üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Dut ve dut yaprağının özellikleri üzerine bir de kitap ve belgesel hazırlayan Ziyal, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile dut üretimine yönelik meslekler oluşturmak ve istihdam sağlamak üzere iş birliği yapmayı hedefliyor.

Unsuz çörek, şekersiz pasta, sağlıklı atıştırmalık

İnsanın kendi bünyesinde üretemediği, sadece gıdalardan alabildiği yağ asitleri içeren beyaz dut marka tarafından un haline getirildi. Söz konusu yağ asitleri hücre zarının oluşturulmasında kullanılıyor, ayrıca beyin ve sinir sisteminin gelişmesi için de gerekli.

Beyaz dut unu yüksek miktarda meyve şekeri, vitamin, mineral ve organik asit içermesinden dolayı insan beslenmesi açısından, özellikle bebekler ve çocuklar için son derece yararlı bir ürün. Çocukların beslenme çantalarına eklenmesi önerilen beyaz dut unu, bebek mamalarında 6. aydan itibaren ek gıda olarak kullanılabiliyor.

Beyaz dut unu ile endüstriyel şeker kullanmadan birbirinden lezzetli pastalar, çörekler ve atıştırmalıklar yapılabiliyor.

Dut yaprağından “Huzur Çayı”

Dut yapraklarının sağladığı rahatlatıcı etkiyi; tarçın kabuğu, limon kabuğu, baobap meyvesi, karanfil ve karahindiba ile birleştirerek vücudun yenilenmesine katkı sağlayan “Huzur Çayı”, vücut direncinin arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için Tübitak Gıda Enstitüsü ve Bezmialem Üniversitesi Fitoterapi Merkezi’nde özel olarak harmanlanıyor.

Huzur Çayı'nın içinde bulunan doğal ürünler, vücut direncinin arttırılması, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, soğuk algınlığı ve nezleye karşı korumada etkili.

* Bir gıda eğer yüksek oranda antioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin değerleri içeriyorsa “süper gıda” olarak adlandırılır.