Kabızlığın Çaresi Bu Yemekmiş...

Bamya yemeği



Bamya içeriğinde bulunan K vitamini ile kanın pıhtılaşma sorunu ortadan kaldırır. Tam bir potasyum deposu olan bamya, düzenli tüketildiğinde sağlık için çok faydalı bir sebzedir. Bamyada çözünebilir pek çok lif bulunmaktadır. Bundan dolayı da kabızlık sıkıntısı ortadan kalkar.Yarım kilo bamya1 adet soğan3-4 adet yeşil biber3-4 adet domatesYarım limon suyuSıvı yağTuz1/5-2 su bardağı sıcak suBamyaları yıkayıp temizledikten sonra soğan ve biberleri küp küp doğrayın. Tencereye sıvı yağ ekleyip soğan ve biberi kavurun. Bu sırada domatesleri de soyup doğrayın ve kavrulan soğan ile bibere ekleyin. Domatesler yumuşayınca üzerine bamyaları ardından limon suyunu ekleyin. Bamyaların rengi dönene ve suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine sıcak suyu da ekleyip pişmeye bırakın. Altını kapatmadan 5 dakika önce tuzunu ekleyin.