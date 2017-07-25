Kabızlığın Çaresi Bu Yemekmiş...

Bamya herkes tarafından çok fazla sevilen bir yemek olmasa da turşusuyla, yemeğiyle, zeytinyağlısıyla oldukça faydalı yemekler arasındadır. Bamya yemeğini tüketmek sağlığınız için oldukça önemlidir. İşte bamya yemeği tarifi:
Bamya içeriğinde bulunan K vitamini ile kanın pıhtılaşma sorunu ortadan kaldırır. Tam bir potasyum deposu olan bamya, düzenli tüketildiğinde sağlık için çok faydalı bir sebzedir. Bamyada çözünebilir pek çok lif bulunmaktadır. Bundan dolayı da kabızlık sıkıntısı ortadan kalkar.
Malzemeler:
Yarım kilo bamya
1 adet soğan
3-4 adet yeşil biber
3-4 adet domates
Yarım limon suyu
Sıvı yağ
Tuz
1/5-2 su bardağı sıcak su
Bamya yemeği yapılışı:
Bamyaları yıkayıp temizledikten sonra soğan ve biberleri küp küp doğrayın. Tencereye sıvı yağ ekleyip soğan ve biberi kavurun. Bu sırada domatesleri de soyup doğrayın ve kavrulan soğan ile bibere ekleyin. Domatesler yumuşayınca üzerine bamyaları ardından limon suyunu ekleyin. Bamyaların rengi dönene ve suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine sıcak suyu da ekleyip pişmeye bırakın. Altını kapatmadan 5 dakika önce tuzunu ekleyin.