İyice Acıkmadan Yemek Yemeyin!





Dr. Fevzi Özgönül, “Bize kilo aldıran fazladan yediklerimiz değil, atladığımız, yemediğimiz öğünler ve yediklerimiz içinde sindiremediğimiz bölümlerdir. Şişmanlıkta asıl mesele sindirememektir' dedi. Akşam iyice acıkmadan yemek yenilmemesi konusunda uyaran Dr. Fevzi Özgönül, hangi öğün ne yiyip ne içilmesi hakkında şunları söyledi;



SABAH:



Kahvaltıda kolay şekere dönüşen karbonhidratlı besinler tüketilmemeli. İlk etapta bir dilim ekmek yenebilir. Ekmek yerine sabah ve öğle yemeklerinde kavrulmamış çiğ fındık, ceviz, bademden birini ya da üçünden de dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yanında da peynir çeşitleri, zeytin, her şekilde yapılmış yumurta, yeşillikler. Zevkinize göre sürekli menüyü değiştirebilirsiniz. Karbonhidratlı ve şekerli olmayan tüm sağlıklı yiyecekleri yiyebilirsiniz. Eğer meyve yeme ihtiyacı hissediyorsanız kahvaltının hemen ardından (ara verilmemesi gerekiyor) meyve de tüketebilirsiniz. İçecek olarak mevsime uygun bitki çayları, doğal şekerli meyve suyu, şekersiz çay tüketebilirsiniz. Kahvaltıdan kalktıktan tekrar acıkana kadar arada ağızda çiğnenip yutulacak hiçbir şey yememelisiniz. Çünkü yeterince sindirilemeyen yiyecekler vücudun ihtiyaçlarını karşılayamıyor, onu tekrar yapılandıramıyor. Kahvaltıdan bir saat sonra yürüyüş yapmak ya da hareket hâlinde olmak sindirimi kolaylaştırıyor.



Vücudun küçülmek için kullandığı yapı elemanları proteinler ve yağlar sindirimi en güç besinler. Bunların sindirim süresi bazen 12 saati bile bulabiliyor. Vücudumuz bu besinleri saat 23.00 ile 02.00 arasında ürettiği hormonlar vasıtası ile kendini yapılandırmak için kullanıyor. Yani besinlerin bu zaman aralığına kadar hazır hâle getirilmiş olması gerekiyor. Bu nedenle öğle yemeği en geç 14.00’te yenilmesi, kahvaltının da bundan en az 5-6 saat önce yapılmış olması gerekiyor. Arada çay-kahve mümkün olduğunca tüketilmemeli. İkisi de vücutta sıvı tutulmasına sebep oluyor. Onun yerine bol bol su içilmesi öneriliyor.



ÖĞLE:



Vücudunuz yeniden yapılanmaya çalışıyor. Çok zor bir görevi var. Onu bir porsiyon yemek ve salatayla ayakta tutamazsınız. Öğle yemeğinde et, sebze, baklagil, salata, yoğurdunuzu istediğiniz kadar, kendinizi sınırlandırmadan yiyorsunuz. Bu öğünde de kolay sindirilen makarna, pilav, ekmek yerine; kavrulmamış badem, fındık, ceviz tüketiliyor. Bunları çok yemekten korkmayın, diyor Dr. Fevzi Özgönül. Fazlası vücut tarafından her zaman atılıyormuş. Eğer çorba içecekseniz bunu yemeğin sonuna doğru saklayın. Midenizi önce besin değeri yüksek, sizi tok tutacak yemeklerle doldurmanız şart Vücudunuzun ihtiyaçları karşılanıp kendine geldikçe yemek yeme miktarınız azalıyormuş...



AKŞAM:



Yeni çıkarmış olduğum 'Beden Aklıyla Zayıfla'adlı kitabımda da belirttiğim gibi eğer sabah ve öğle yemeğinde bol enerjili gıdaları doyana kadar yediyseniz akşam saati geldiğinde sindirilmiş ve enerji olarak vücuda geri dönüşünü tamamlamış oluyor. Yani gün içinde iyi ve sağlıklı beslendiyseniz ya hiç acıkmıyorsunuz ya da çok az acıkıyorsunuz. Bu sebeple akşamları iyice acıkmadan yemek yemeyin.Eğer İhtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir porsiyon çorba içebilirsiniz. Ya da zeytinyağlı yemek yiyebilirsiniz. Asla meyve, çiğ sebze (yeşillik dâhil) tüketmemelisiniz. Bunlar sindirimi zor yiyecekler. Gece vücut onları sindirmeye çalışırken yapılanmaya fırsat bulamıyor çünkü.”