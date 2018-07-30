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İyi uykunun sırrı gece yenen yumurtada

Avustralyalı beslenme uzmanı Sharon Natoli; her gün tüketilecek 2 adet yumurtanın saç, tırnak ve deriyi güçlendireceğini belirtirken akşam yemeğindeki bir yumurtanın ise uyku süresini ve kalitesini artırdığını belirtiyor.

İyi uykunun sırrı gece yenen yumurtada

Avustralyalı beslenme uzmanı Sharon Natoli; her gün tüketilecek 2 adet yumurtanın saç, tırnak ve deriyi güçlendireceğini belirtirken akşam yemeğindeki bir yumurtanın ise uyku süresini ve kalitesini artırdığını belirtiyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
İyi uykunun sırrı gece yenen yumurtada

 Yumurtanın uyku kalitesine ve süresine olan etkisini doğal bir sedatif olmasıyla açıklayan ünlü beslenme uzmanı, sedatiflerin düşük dozda kullanıldığında gerginlik ve bunaltıyı gideren uyku ilaçlarının genel adı olduğunu da ifade ediyor. Sedatif özelliğiyle vücudun bir uyku hormonu olan melatonini daha fazla sağlaması, kişiyi uykuya hazırlayıcı bir rol oynuyor. Ancak yine de yumurtanın sadece uykuya olan olumlu etkilerinden bahsetmek haksızlık olur. Natoli, sağlıklı beslenmenin iyi bir uyku düzeninin anahtarı olduğunu söylüyor. Yumurta içeriğindeki yüksek protein oranıyla tok tutarken, kilo alımına engel oluyor ve stres düzeyini azaltıyor.

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