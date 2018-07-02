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İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı

Diyetisyen Ayda Erken, yaz sıcaklarında nasıl beslenilmesi gerektiğini ve kilolardan kurtulmak için 12 altın kuralı anlattı.

İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı

Diyetisyen Ayda Erken, yaz sıcaklarında nasıl beslenilmesi gerektiğini ve kilolardan kurtulmak için 12 altın kuralı anlattı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:39
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı

Yaz sıcaklarında beslenmeye özellikle daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Ayda Erken, “Yaz aylarında dengeli beslenmeye ve yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Havaların ısınmasıyla daha ince ve açık renkli kıyafetlerin giyilmesi, kışın alınan kiloların ortaya çıkmasına neden olur. Dergilerde yer alan düşük kalorili, kısa zamanda hızlı kilo kaybını hedefleyen diyetler ise yarardan çok vücudumuzda kalıcı harabiyetlere yol açmaktadır. Daha çok kas ve su kaybına neden olan bu diyetler hem bizi halsiz bırakmakta hem de metabolizmamız üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da sağlıklı beslenme kurallarına dikkat ederek hem formumuzu koruyup hem de sağlıklı kalabiliriz. Yaz aylarında artan metabolizma hızımızı günlük almamız gereken sıvı ihtiyacımızı ve ‘Bu yaz çok fit olmak istiyorum’ fikrimizi göz önüne aldığımızda ortaya çıkan sonuç, yazın beslenmemize çok dikkat etmemiz gerektiğidir” dedi.

Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin kurallarından söz eden Erken, "En önemli konu su tüketimidir. Yıllardır insanlara standart günlük su ihtiyacını 2-2,5 litre olarak söyledik. Ancak yaz aylarında terlemeyi de göz önünde bulundurduğumuzda 3-3,5 litre civarında sıvı tüketmemiz gerekir. Su içmemiz, terleme ile kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymak dışında cilt güzelliğimiz, kabızlığın önlenmesi, metabolizmanın hızlanması, yağların parçalanıp idrarla atılmasını sağlayarak fit görünmemizi de sağlar. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve sporcular aşırı su kaybettiklerinde ciddi sağlık sorunları yaşayabilecekleri için günlük su tüketimine çok dikkat etmelidir. Şunu unutmayın, hiçbir sıvı suyun yerini alamaz. Gün içinde bol miktarda içilen çay ve kahveyi su tüketimi listesinden çıkartın. Söz konusu içeceklerin yapısındaki maddeler böbreklerde artı yük oluşturur ve bunların atılabilmesi için de su içmek gerekir. Eğer yeterli derecede su içmezseniz kafeinli içecekler nedeni ile de vücudunuzda sıvı kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Asitli içecekler konusunda da uyarılarda bulunan Diyetisyen Erken, şunları kaydetti:

"Asitli içecekler yerine süt, ayran, bitki ve meyve çayları tercih edin. Tuz tüketiminizi günlük 5 gramdan fazla olmayacak şekilde ayarlamalısınız. Yoksa vücudunuzda oluşacak ödemin önüne geçemezsiniz. Besin zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olun. Besinlerin son kullanım tarihlerine bakarak alın ve tüketirken koşullara uygun olarak buzdolabında muhafaza edin. Suların cam şişede ve cam damacanada olanlarını tercih edin. Sularınızı evde ve arabada güneşte bekletmeyin.

Damacanalarınızı ve sebilleri belirli bir süre sonra tüketmemiş olsanız bile dökerek temizliğini yapın. Porsiyonlarınızı küçülterek en erken 2 saat aralıklar ile beslenin. Besinleri yağda kızartmak yerine fırında, ızgara veya haşlama olarak tercih edin. Hamur tatlıları yerine dondurma tercih edin. Havanın serinlediği saatlerde fiziksel aktivitenizi artırın.” 

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