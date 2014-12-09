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İşte En Sağlıksız İçecek!

Uzmanlar en sağlıksız içeceği keşfettiğini açıkladı. Sandığımızın aksine en sağlıksız içecek aslında göze çok masum görünüyor.

İşte En Sağlıksız İçecek!

Uzmanlar en sağlıksız içeceği keşfettiğini açıkladı. Sandığımızın aksine en sağlıksız içecek aslında göze çok masum görünüyor.

09 Aralık 2014 Salı 11:01
İşte En Sağlıksız İçecek!
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Kalori içeriği ve doymuş yağ asidi açısından en sağlıksız içecek milkshake!

Uzmanlar özellikle içerisinde çikolatalı dondurma konulan milkshakelerin karaciğer düşmanı olduğu konusunda uyarıyor. Koruyucu madde içerebilen bu içecekler obeziteye neden olan yiyecekler kategorisinde değerlendiriliyor.



Milkshake tutkunuysanız evde hazırlamanızı ve haftada 2-3 bardaktan fazla tüketmemenizi öneririz. Dışarıda satılan milkshakeler pek çok zararlı madde içerebiliyor.
 
Son Güncelleme: 09.12.2014 11:17
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