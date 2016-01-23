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Islak Mendil Kullanırken Dikkat!

Islak Mendil Kullanırken Dikkat!

23 Ocak 2016 Cumartesi 16:49
Islak Mendil Kullanırken Dikkat!
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Islak Mendil Kullanırken Dikkat!

Islak mendillerdeki alkol ve parfümün, alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyleyen Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Meltem Önder, ıslak mendil kullanımını anlattı..
Islak mendillerdeki alkol ve parfüm, alerjik reaksiyonlara yol açarak, ciltte kızarıklık, ödem, kabartı ya da döküntüye yol açabilir. Alerjik reaksiyonlara yol açan ürünler arasında kozmetikler önemli yer tutuyor, cilt sağlığının korunması için bunların kullanımında seçici olunması gerekir.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA KULLANIRKEN DİKKAT
Özellikle bebek ve çocuklar için kullanılan ürünlerde dikkatli davranılması gerekir. Islak mendil kullanımında dikkatli olunmalı. Çünkü bunlar yüksek miktarda parfüm ve alkol gibi dezenfektanlar içerebiliyor. Yüksek miktardaki alkol ve parfüm, ciltte kızarıklık, ödem, kabartı, su toplaması ya da döküntü gibi çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

BEBEK TEMİZLİĞİ İÇİN ILIK SU!
Bunların yerine bebeklerin temizliği için ılık su kullanılması doğru olacaktır. Temizlik koton ya da pamuklu bezle yapılmalı. Özellikle ağız ve göz çevresi temizliğinde dikkatli olunmalı. Hele ki egzaması olan çocuklarda bu ihmal edilmemeli. Genital bölge ve kalça temizliğinde idrar ve kullanılan mendillere bağlı pişikler olabiliyor. Burada da ıslak mendil kullanılmamalı.

TIRNAK CİLASI VE SAÇ BOYALARI DA ALERJEN OLABİLİR
Tırnak cilalarından Brezilya fönüne, saç boyalarından kırışıklık önleyiciler ile ev temizlik ve kişisel hijyen ürünlerine kadar birçok malzemede "formaldehid" maddesi bulunuyor ve bunlar da alerjen olabilir. Bu ürünlerin kullanımında herhangi alerji geliştiğinde hemen uzmana başvurulması gerekiyor. Çünkü erken tanı konulduğunda duyarlılıkları engellenebiliyor.  
Son Güncelleme: 23.01.2016 18:52
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