Isırgan ve Brokoliyle Hastalıklara Veda Edin



Tüm Türkiye’de etkili olan soğuk hava nedeniyle hastanelerin acil servisleri de grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonuna yakalanan bebek, yaşlı ve yetişkinlerle dolup taşıyor. Bu yüzden hastalıklardan korunma ve tedavi sürecinde ilaçların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan diğer yöntemler de uzmanların önerileri arasında yer alıyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, yeşil yapraklı sebzelerin hem gribe karşı koruyucu hem de gribe yakalananlar için tedaviye destek olacağını belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, gribe karşı alınabilecek önlemleri şöyle anlattı: “Gribe yakalanan kişiler bitki çaylarından da destek alabilirler, ancak önemli olan her besin grubundan yeterli miktarda almak ve sıvı tüketimine dikkat etmektir. Her renkte ve her lezzette besini tüketmek, sağlıklı bir bedene sahip olmanın ilk şartıdır. Besinlerin neredeyse tamamı, birden fazla besin öğesi içerir. Ancak hepsini birden içeren bir besin yoktur. Yaşam kalitenizi artırmak için; süt grubu, et grubu, sebze grubu ve meyve grubu besinlere günlük beslenmenizde dengeli bir şekilde yer verin. Bol bol su için. Günde en az 2-2.5 lt su tüketmek vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte, kilo kontrolünde de oldukça etkilidir.”Bağışıklık sistemi için kahvaltı şart. Kahvaltı güne daha zinde ve daha canlı başlamayı sağlayacaktır. Gece açlığından sonra vücut için gerekli enerjiyi tekrar alabilmek için kahvaltı yapmayı atlamayın. Örneğin; bir fincan adaçayı veya yeşil çay, yanında 1-2 dilim keçi peyniri, 2 tam ceviz içi ve 3 tane esmer kayısı, 1-2 dilim tam tahıllı buğday ekmeği güne daha enerjik başlamak için uygun bir kahvaltı seçeneğidir.Günde 1-3 gr omega 3 tüketmek, immün sistemi geliştirir ve daha kolay kilo vermeyi sağlar. Omega 3, antienflamatuvar (iltihabi reaksiyonu önleyeci) etkiye sahiptir. Bunun yanında, viral, bakteriyel, paraziterenfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak, hastalıklardan korunmayı sağlar. İmmün sistemin desteklenmesinin yanında özellikle çocuklarda beyin gelişimi ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Somon, uskumru ve ton balığı, omega 3 açısından oldukça zengindir. Anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındık ve semizotu omega 3 içeren diğer besinlerdir.A, C, E vitaminlerini içerir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Antibiyotik özelliğe sahiptir. Hem bağışıklığı kuvvetlendirip hem antibiyotik etkisi olan bir besindir. Öğünlerde 100-200 gram kadar brokoliyi haşlayarak (yağ ve tuz ilave etmeden) yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Çok açlık duygusu olan bireyler haşlanmış brokoli üzerine yoğurt ve pul biber ile akşam yemek sonrası çok düşük kalorili ara öğün olarak da tüketebilirler.Antioksidan etki hem nar meyvesinin kabukları, hem nar suyu hem de çekirdekleri için söz konusudur. Nar suyunun etkisinde kırmızı rengini veren bileşiklerin rolü büyüktür. Taze sıkılmış nar suyunun kuvvetli antioksidan etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca damar sertliği riskini azaltır ve kanserden korur. Günde 1 küçük boy nar yemek, vücut direncini artırır.C vitamini bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biridir. Soğuk algınlığı şikayetlerinde, grip, nezle gibi enfeksiyonlu hastalıklarda C vitamini içeriğinin yanısıra yangı giderici etkisinden de yararlanılmaktadır. Günde 1 fincan taze demleyip tüketmek, günlük yeterli C vitamini tüketiminde destekleyici olarak etkili olacaktır.Isırgan; antioksidan içeriği çok yüksek olan bitkilerdendir. Antioksidanlar vücutta serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirirler. Günlük 1 tutam ısırgan, bağışıklık sistemini güçlendirirken kanser tedavisinde de sıkça başvurulan bitkilerden biridir. Isırgan otunu yaptığınız karışım olan çaylara ilave ederek de tüketebilirsiniz.Kivi: Kivi, C vitamini içeriği açısından limondan 5 veya 6 kez daha zengindir. A, D, E vitaminleri ile çinko, demir, fosfor ve diğer mineralleri içerir. Günde 1 orta boy kivi yemek günlük C vitaminin karşılanmasına etkili olacaktır.