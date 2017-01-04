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04 Ocak 2017 Çarşamba 20:08

İnsan Vücudunda Yeni Bir Organ Bulundu!

İnsan Vücudunda Yeni Bir Organ Bulundu!
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İnsan Vücudunda Yeni Bir Organ Bulundu!
İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş "Mezenter" adlı yeni bir organ keşfedildi.


Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede, araştırmacıların mezenterin tek parçadan oluşan bir organ olduğu açıklandı. Mezenter, karın zarının ikiye katlanmışı, karın boşluğunu kaplayan ve her şeyi bir arada tutan yeni bir organ olarak tanımlanıyor. Bu yeni organla, insan organlarının toplam sayısı 79'a yükseldi.



Mezenter'i ilk olarak 2012 yılında keşfeden İrlandalı bilim insanı J. Calvin Coffey, bu gelişmeyle birlikte 100 yıllık anatomi bilgisinin de yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirtiyor. Coffey, 'Mezenter'in önceki kanının aksine parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyle oluşmadığını, tek parça ve sürekli bir yapı olduğunun ispatlandığına dikkat çekiyor.

Bilim insanları 2016 yılında mezenterin varlığı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırırken tıp öğrencileri de mezenteri yeni bir organ olarak öğrenmeye başlamıştı. Yeni keşfedilen organın ne işe yaradığı henüz bilinmese de bilim dünyası bunu önemli bir gelişme olarak duyurdu.

Yeni organın keşfini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Coffey, bir sonraki aşamayı "organın fonksiyonlarını anlamak" olarak tanımlıyor. Coffey, mezenterin fonksiyonlarının çözülmesi halinde anormal fonksiyonların ve hastalıklara dair yeni bilgilerin de keşfedilebileceğini söylüyor.


 
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