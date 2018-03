İnsan Dişleri Yüzünden Aşkını Bile Kaybedebilir

Zamanında dişlerine iyi bakmayan, hekimi koltuğuna geç oturan ve sekiz tane implant yapılan işadamı Ali Ağaoğlu: İnsan dişleri yüzünden aşkını meşkini bile kaybedebilir





Bu hafta sizlerle işadamı Ali Ağaoğlu ile yaptığım röportajı paylaşacağım...



Size diş fırçalamayı kim öğretti hatırlıyor musunuz?

Diş fırçalamayı ilk kez çizgi filmlerde görmüştüm. Dişlerimi fırçalamaya başladığım ilk zamanlar, bir oyun oynuyorum sanmıştım.



Diş hekiminden korkar mısınız?

Ben bir tek Allah'tan korkarım. Allah'tan başka çok korktuğum bir şey yok. Ama yine de; sağlık işindeki insanlardan uzak durmak iyidir. Çünkü onların kesici ve delici aletleri olur. Sen hemşehrim olduğun için, sana gelirken benim emaneti bile arabada bırakıp öyle geliyorum.



SİGARADAN DİŞLERİM SARARDI



Bugüne kadar dişlerinizle ilgili ne tür sorunlar yaşadınız?

Gençlik yıllarımda, yoğun sigara içmekten diş etimde sorunlar olurdu. Diş kayıplarım vardı.



Sizce bir insan dişlerine en büyük zararı nasıl verir?

En önemli hata, zamanında diş hekimine gitmemek. Ama her şeyden önemlisi sigara, sigara, sigara!



Dişlerinizle ilgili bir pişmanlığınız var mı?

Basit gibi görünen bir diş probleminin, kalp krizi veya ereksiyon gibi büyük sonuçları olduğunu hayal bile edemezdim. İnsan dişleri yüzünden, aşkını meşkini bile kaybedebilir ve bunun dönüşü de yok hemşehrim.



Diş sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz?

Kalp sağlığını korumak isteyen insan, nasıl ki sporuna dikkat ediyor, sebzesini, etini, balığını dengeli yiyorsa; ben de dişlerimi nasıl fırçalayacağımdan dişlerime iyi bakmazsam kronik diş enfeksiyonu kapma riskine kadar her şeyi öğrendim artık. Onu da geç; diş etinde enfeksiyon oluşunca, erkenden yaşlanma gibi bir sonucu da var. Madem yaşı durduramıyoruz, en azından dişimize iyi bakıp yaşlanmayı durduralım.



Diş estetiğine karşı mısınız?

Karşıyım, hem de çok karşıyım. Sağlam dişine zarar verene de karşıyım. Bir insan diş sağlığına zarar vermeden dişine estetik yaptırıyorsa; o insan zaten mutlu olur, kendini iyi hisseder. Güzel insanın sağlığı da yerinde olursa, hayatın her alanında performansı artar.



Çalışmak dışında neler yapıyorsunuz? Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor? Hobileriniz var mı?

Önce iş, sonra aşk; benim felsefe bu. Bir de spor amaçlı şınav çekiyorum.



ANTİKALARDAN HİÇ HOŞLANMAM



Çok çalışmak geçmişinize dair pişmanlıklar yaşamanıza sebep oldu mu? 'Keşke bu kadar çalışmasaydım da, şöyle şöyle yapsaydım' dediğiniz pişmanlıklarınız var mı?

Hayattaki en büyük pişmanlığım, sigara içmek. Onu da cahillik yüzünden yaptık. Kızlar bizi sigara içerken görüp adam sansın diye. Başıma ne geldiyse, kızlar yüzünden geldi!



En son ne zaman gerçekten aşık oldunuz?

Her gün yeniden aşık oluyorum.



İlişkilerinizle magazin basınında yer almaktan rahatsız mısınız?

Ben şeffaf bir adamım, neyim var neyim yok her şey ortada.



Her dönem genç kadınlarla yaşadığınız ilişkilerle gündeme geliyorsunuz; 60 yaşındasınız ama gördüğüm kadarıyla kendinizi epey genç hissediyorsunuz. Yaşıtınız bir kadınla ilişki yaşamak sizin için imkansız mı?

Antikalardan hiç hoşlanmam ama tarihe her zaman saygım vardır.



ROBOTİK İMPLANT NEDİR?



Tıp alanında 'navigasyon sistemi' olarak adlandırılan cerrahi yönlendirme sistemi diş tedavisindeki tüm diş, ağız ve çene bilgilerini doktora bildirmekte, implantın yapılacağı en uygun yeri tespit ederek doktora yol göstermektedir. Sistem, tedavi esnasında tespit ettiği yerden kayma olursa doktoru uyararak hata yapma payını sıfıra indirir. Sistemin genel işleyişi; hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması ve bu planın müdahale sırasında hastaya uygulanması üzerine kuruludur. Üç boyutlu planlama ve dijital tomografi, panaromik röntgene göre büyük avantaj sağlamaktadır. Sistem sayesinde doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. İmplant tedavilerinde doktor, diş etini keserek kemiğe ulaşır ve kemiğe bakarak bir tedavi yolu izler. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar detaylı tüm bilgiler anında elde edilebilmekte, uygun tedaviye güvenilir şekilde ulaşılabilmektedir.



17 Aralık'tan sonra sabahları geç kalkıyorum



Sabahları kaçta kalkıyorsunuz?

Normalde, sabah 07.00 oldu mu iş yerindeydim. Ama 17 Aralık operasyonunda gözaltına alındıktan sonra, bazı şeyleri umursamaz oldum. Şimdi 11.00'den önce kalkmıyorum.



Birçok insan; günümüz gençlerinin kısa yoldan para kazanma hevesiyle yaşadığını iddia ediyor. Sizce gençler kısa yoldan zengin olmayı mı istiyor?

Gençler sabırsız ve çabuk pes ediyor. Engel çıkınca, geri dönüyorlar. O engeli aşmaya çalışmıyorlar.



Ali Ağaoğlu'ndan ikinci el araba alınır mı?

Alınmaz çünkü ben bindiğime acımam.



Kadınlar mı, otomobiller mi?

Kadınlar kutsaldır. İyi şeylere binmeyi severim, bu yüzden arabanın da en iyisine binerim.



İnsanlar mı, hayvanlar mı?

Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez.



Yakışıklılık mı, zenginlik mi?

Karizma!



EN FAZLA ÖDEDİĞİM HESAP 100 BİN LİRA



Geçtiğimiz yıllarda bir lahmacunun 50 lira olması hakkında birçok insan fikrini beyan etmişti. Siz bugüne kadar en fazla ne kadar hesap ödediniz?

En fazla 100 bin lira ödedim. Yeter ki ödediğime değsin.



Para gerçekten de mutluluk getiriyor mu? Size göre hayatta parayla satın alınması mümkün olmayan şeyler de var mı?

Para sadece bir araçtır. Rahmetli babamın bir lafı vardır: "Parayı ayağının altına alırsan, seni yükseltir. Başının üstüne alırsan seni alçaltır". Seninle birlikte Trabzon'a gidişimizde ne yaptık? Oraya özel uçakla gittik. Ama biz özel uçakla oraya vardığımızda, karadan bizi alacak araçları da Trabzon'a göndermiştik. İşte para bu işe yarar; hayatı kaliteli yaşamayı sağlar. Yoksa taksiye de binerdik, yürürdük de. Ama biz oraya Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açılışa katılmak için gittik. Her şey birbirine uygun olmalı. Kalite çizgisi asla düşmemeli.