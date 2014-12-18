İngiltere'de Üç Ebeveynli Tüp Bebek İçin Yasa Tasarısı

Tasarı için parlamentoda yakında oylama yapılacak. Tasarının yasalaşması halinde İngiltere, dünyada bu tekniğe izin veren ilk ülke olacak.

Anneden çocuğa geçen bazı tehlikeli ve ölümcül mitokondrial hastalıkları önleyebileceği belirtilen bu teknikte, annenin yanı sıra bir kadın donörün de yumurtaları kullanılıyor.

Bazı gruplar, "tasarım bebek" sürecine geçiş sürecini başlatabileceği gerekçesiyle bu tekniğe karşı çıkıyor.



'Mini elektrik santralleri'



Mitokondrial hastalıklarda vücut, fonksiyon gösterebilmesi için gerekli olan enerjiden mahrum kalıyor.

Mitokondriler, hücrelerin enerji ihtiyacını karşılayan organeller. Uzmanlar, hemen hemen vücuttaki tüm hücrelerde bulunan mitokondriler için "mikroskopik elektrik santralleri" diyor.



Bozuk mitokondriler, çocuğa sadece anneden geçiyor. Bu durum, İngiltere'deki bir grup uzmanı, sağlam mitokondrileri olan donörlerin yumurtalarının kullanıldığı bu tekniğe yönlendirdi.

Mitokondrinin kendisi ayrı DNA'ya sahip olduğu için, bebeklere anne ve babalarının dışında üçüncü bir kişinin de DNA'sı aktarılmış oluyor.

Bu tedaviyle doğan bebekler, anne ve babalarından 20 bin gen alırken donörden de 37 mitokondri geni almış olacak.

Yeni yöntemle, döllenmiş yumurtanın çekirdeği hücreden çıkarılıp sağlıklı mitokondriye sahip, donörden alınmış hücreye yerleştiriliyor.



Çocuk, donörü bilemeyecek



Parlamentoda oylanacak yasa tasarısı, yeni teknikle ilgili kuralları düzenliyor.

Buna göre, her vaka sakatlık ya da ciddi hastalık riskine karşı değerlendirilecek, bu teknik sadece özel ruhsatı olan kliniklerde uygulanabilecek.

Yumurtasını bağışlayan kadının doğacak bebekle bir bağı olmayacak ve çocuk, donör hakkında hiçbir şey öğrenemeyecek.

Tasarının gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak seçimlerden önce oylanması bekleniyor.

Her 6500 bebekten biri ağır mitekondrial rahatsızlıkla doğuyor.