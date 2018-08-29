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İmplant tedavisi artık çok kolay!

Günümüzde eksik dişlerin yerine konacak protez diş uygulamalarında kullanılan çok değişik materyal ve çeşitli yöntemler var. Dental implantların doğal diş yapısına en uygun alternatif olduğunu vurgulayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yılmaz, implant uygulamasının genellikle muayenehane koşullarında ve lokal anestezi altında yapılabilir olmasının da önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti.

İmplant tedavisi artık çok kolay!

Günümüzde eksik dişlerin yerine konacak protez diş uygulamalarında kullanılan çok değişik materyal ve çeşitli yöntemler var. Dental implantların doğal diş yapısına en uygun alternatif olduğunu vurgulayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yılmaz, implant uygulamasının genellikle muayenehane koşullarında ve lokal anestezi altında yapılabilir olmasının da önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:14
İmplant tedavisi artık çok kolay!

Diş implantları, kaybedilmiş diş kökünün yerine yerleştirilen ve diş kökünün işlevini yerine getirmesi beklenen titanyum vidalardır. Protez diş, bu vidaların üzerine takılır. İmplant tedavisiyle doğal diş yapısına en yakın onarımı yapmak mümkün olur.

DİŞ İMPLANTLARINDA TEDAVİ SÜRECİ NASIL OLUR?

Günümüzde implant tedavisinde gelinen son noktada artık hastalara aynı gün implant uygulanıp protezleri yapılabilmektedir. Ağızlarında hiç dişi olmayan hastalarda alt çeneye ve üst çeneye 4’er adet implant veya alt çeneye 4 adet üst çeneye ise 6 adet implant uygulanarak aynı gün içinde sabit gecici protezleri yapılabilmektedir. Hatta hastanın kullanmakta olduğu hareketli protezleri var ise; bunları yeni yapılan implantlara uyarlayarak implantların kemikle kaynaşma süresi olan 2-3 ay boyunca sabit ve geçici protez olarak kullandırabiliyoruz. 2-3 ay sonra ise hastanın daimi protezleri yapılmaktadır.

Tek diş eksikliğinde veya birden fazla diş eksikliğinde de bu işlem yapılabilir. Bazen travmaya veya başka nedenlerden dolayı hastaların özellikle ön dişleri çekime gidebilmektedir. Böyle durumlarda implant tedavisi ile birlilte hastanın kendi dişini geçici olarak kullandığımız durumlar söz konusu olabiliyor.  

İmplant sayısı eksik dişlerin sayısına, hastanın yaşına, hastanın kemik yapısına ve aksının uzunluğuna göre belirlenir. Böylece hasta implantın kemikle kaynaşma sürecini beklerken dişsizlik çekmemekle birlikte sabit geçici (takılıp çıkarılmayan) dişler ile bekleme süresini tamamlamış olur.

İMPLANT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İmplant tedavisi lokal anestezi altında ve sadece tedavinin yapılacağı bölge uyuşturularak yapılır. İmplantın yerleştirileceği yerdeki diş etine yapılacak ufak bir kesi ile birlikte bu iş için özel olarak geliştirilmiş aletlerle kemikte küçük bir oyuk açılır ve bu oyuğun içine implant yerleştirilerek sabitlenir. İşlem sonunda diş etinde açılmış olan kesi dikilerek kapatılır. Bu işlemlerin tamamı, lokal anestezi altındaki hasta için herhangi bir zorluğu ve acısı olmayan, kısa süren bir cerrahi işlemdir. Operasyondan sonra da hastaların önemli bir şikayetleri olmaz. Nadiren yanaklarda şişme görülebilir. Olası şikayetlerin tümü en fazla 1-2 gün sürer.

İMPLANTLARIN VÜCUDA ZARAR VERME OLASILIĞI SÖZ KONUSU MUDUR? BAZEN VÜCUDUN KABUL ETMEDİĞİ SÖYLENTİSİ DOĞRU MUDUR?

İmplantlar titanyumdan yapılan, hafif, güçlü ve vücut ile uyumlu materyallerdir. Dolayısıyla toksik olmamakla birlikte alerji riski yaratmazlar. Fakat hastada titanyuma karşı allerji var ise implant yapımı endike değildir. İmplantların markası, yapılan ortamın sterilizasyonu, yapan doktorun bu alandaki uzmanlığı implantın kemikle kaynaşmasında önemli bir etkendir. 

İMPLANTLAR UZUN ÖMÜRLÜ MÜDÜR?

Ağız içinin ve dişlerin bakımı ne kadar iyi yapılırsa implantların ömrü de o denli uzun olur. 

AVANTAJLARI NELERDİR?

İmplant uygulaması, diğer geleneksel protez uygulamalarına göre çok daha iyi sonuçlar verir. 

Komşu dişlerin kesilmelerine gerek kalmaz, orijinal dişler korunur. Kemik erimesini önler. Daha iyi konuşma, ısırma ve çiğneme fonksiyonu sağlar. Daha estetiktir. Daha dayanıklıdır. Rahat ve güvenilir bir uygulamadır. Uzun vadede değerlendirildiğinde daha ekonomiktir.

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