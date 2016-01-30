Ihlamurun Fiyatı El Yakıyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşmesiyle ıhlamur fiyatları yüzde yüz artarak kilosu 150 liraya kadar çıktı





Kış aylarında soğuk algınlığına ve diğer rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülerek en çok tüketilenler arasında yer alan ıhlamur, fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu yıl çok tercih edilmiyor. Ihlamurun fiyatları mahsulün az olması nedeniyle yaz mevsimine oranla yüzde yüz artarken, fiyatlar cep yaktı. Ihlamurun satılabileceği adresler olan aktarlara giden vatandaşlar, fiyatların 150 lira olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.



FİYATI DUYAN KAÇIYOR

Fiyata isyan eden vatandaşlar, ıhlamurdan sadece bütçelerine göre 20 veya 30 gram satın alabilirken, satış yapan aktarlar bu yıl mahsulün az olduğunu söyledi. İzmir’de 14 yıldır aktarlık yapan Abdullah Dursun (35), fiyatların yüksek olması nedeniyle satış yapamadıklarını ifade ederek, sıcaklıkların artmasıyla ıhlamur fiyatlarının tekrar düşebileceğini kaydetti.





Son Güncelleme: 30.01.2016 13:13