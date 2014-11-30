İdrarınız Size Ne Söylüyor?







İdrar renginiz size bir şeyler söylüyor olabilir!

Sifonu çekmeden önce tuvalete dönüp bir bakın çünkü idrarınızın rengi sağlığınız hakkında pek çok ipucu veriyor.



Doktorunuz sizi idrar tahlili için labaratuvara gönderdiğinde , verilen küçük kabı doldurmak hoşunuza gitmiyor mu? Rahat olun , bu aslında büyük bir şans. İdrar tahilili sağlığınız hakkında birçok bilgiye ulaşılmasını sağlıyor. Doktora gitmeden önce de sadece idrarınızın rengine bakarak bazı ipuçları elde edebilirsiniz. Ancak bunun gerçek bir idrar tahlili yerine geçmediğini ve düzenli kontorllerinizi sürdürmeniz gerektiğini hatırlatalım.