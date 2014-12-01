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İdeal Seks Ne Kadar Sürer?

Uzmanlar muhteşem seksin sanıldığı gibi saatlerce sürmediğini açıkladı.

İdeal Seks Ne Kadar Sürer?

Uzmanlar muhteşem seksin sanıldığı gibi saatlerce sürmediğini açıkladı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 19:28
İdeal Seks Ne Kadar Sürer?
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İdeal Seks Ne Kadar Sürer?
Uzmanlar muhteşem seksin sanıldığı gibi saatlerce sürmediğini açıkladı.


 Daily Mail yapılan araştırmayı yayınladı. Psikolog Eric Corti ve ekibinin binlerce kadın ve erkekle yaptığı ankette seks hakkındaki düşünceler soruldu. Seksologların hesaplamalarına göre seks süresi yıllar içerisinde arttı.

İdeal seks süresi 1938'de 2 dakika, 1972'de 10 dakika ve 1995'te 16 dakika olarak ölçüldü. Ortalama bir insan hayatı boyunca 2580 kez cinsel ilişkiye giriyor.

Erkeklerin %31'i aynı anda iki partner ile birlikte oluğunu iddia ederken bu iddiada bulunan kadınlar sadece %5. Verilen cevaplara göre ideal seksin sadece 7 dakika sürdüğü kaydedildi. 7-13 dakika arasındaki süre "yeterli" görülüyor. Bu süreyi aşan cinsel birliktelikler yorucu olarak nitelendiriliyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Eric Corti, tüm gece süren cinsel birliktelik hikayelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Uzmanlar bu anket sayesinde daha gerçekçi verilere ulaştıklarına inanıyor.
Son Güncelleme: 01.12.2014 19:30
Anahtar Kelimeler:
İdeal Seks Ne Kadar Sürer?Daily Mail Yapılan Araştırmayı Yayınladı. Psikolog Eric Corti Ve Ekibinin Binlerce Kadın Ve Erkekle Yaptığı Ankette Seks Hakkındaki Düşünceler Soruldu. Seksologların Hesaplamalarına Göre Seks Süresi Y
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