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İçkiler benden, hadi şerefe!

Dr. H. İlker İpekdal'ın İçkiler Benden, Hadi Şerefe! başlıklı kaleme aldığı yazısında ülkemizin sağlık konusunda ne kadar duyarlı olduğunu vurguladı

İçkiler benden, hadi şerefe!

Dr. H. İlker İpekdal'ın İçkiler Benden, Hadi Şerefe! başlıklı kaleme aldığı yazısında ülkemizin sağlık konusunda ne kadar duyarlı olduğunu vurguladı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:56
İçkiler benden, hadi şerefe!

Ülkeyi kurtarmakla meşguller ya! İşleri başlarından aşkın!

Çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünen bile yok.

‘’Olur mu öyle şey!’’ diye çıkışacaklardır. ‘’Ne yapıyorsak, onlar için yapıyoruz.’’ diyeceklerdir.

Ben de, ‘’külahıma anlatın’’ deme hakkımı kullanırım vatandaş olarak.

Gençlerin bu ülkeden kaçmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkelerinde kalanları ise, kaldıklarına pişman ediyorlar!

Kim bunlar? Tabii ki siyasiler…

ALKOL…

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına geçiş maddelerinden birisi... Ülkemizde denetimsiz bir şekilde, her yerde satılmaya devam ediliyor. Festivalleri düzenlenir oldu son yıllarda. Reklamları ise gırla… Haliyle etkileniyor gençler. 16 yaş doğum günü kutlamalarında, alkollü meyve suları doğal karşılanıyor bazı aileler tarafından. Sarhoş, uyuşmuş çocuklar topluyoruz artık, sokaklardan…

SAĞLIK…

Ülkemizde, kamu eliyle özelleştirilmiş bir ticaretten ibaret. Hala tam bir trajikomedi. Hastalar için bezginlik, bazıları için ise ego tatmin platformu.

Çıkarılan bir reklam tüzüğü ile, doktor ‘’gık’’ dese, reklam yaptın diye disipline verilecek adeta.

Gerçi, adamına göre muamele de had safhada. Başarı öyküsü, teşekkür, meslek tanıtımı bahanesiyle devlet eliyle yapılan reklamlar, üniversitelerin reklamları, ‘’dokunulmazlık almış’’ durumda.

El hasılı… SAĞLIĞIN REKLAMI YASAK, ALKOLÜN REKLAMI SERBEST bu ülkede!

Mecliste, bir Allah’ın kulu milletvekili (mütedeyyin olanlarına özellikle sesleniyorum) çıkıp da, kendi ülkesinin çocuklarının ve gençlerinin geleceğini düşünerek, alkol reklamlarına düzenleme getirilmesi gerekliliğini dile getirme nezaketinde bulunmadı bu güne kadar! Maliyetsiz bir icraat üstelik! Yazık ki ne yazık!

Ben de, bütün bu vurdumduymazlığa tepkimi göstermek için, bir gazeteye ilan vermek istedim. Ancak, gelin görün ki, ilanın uygunluğunu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne sormam gerekti. Gelen cevap olumsuzdu. Gerekçesini öğrenemedim. Ben de buradan, sade bir vatandaş olarak, tepkimi sürdürmeyi uygun gördüm.

İşte, gazetede basılması onaylanmayan ilanım:

Sağlıkta reklam neden yasak? Yasaklanmamalı! Bir sağlıkçı, kamuya güzel bilgiler veriyorsa, sunduğu hizmet kaliteli ve toplumun yararına ise, kaliteli ve ekonomik sağlık uygulamaları yapıyorsa, ülkenin sağlığına turizm açısından katma değeri olacaksa, sağlıkta reklam düzenlemesi yeniden gözden geçirilmelidir.

Alkol reklamları neden serbest? Alkol reklamlarına sınırlama getirilmeli! Sebebi de belli!

Şayet, bu ülkede, sağlıkta reklam yasak iken, alkol reklamları doludizgin gidiyorsa, bize de siyasilere ve bu reklamları düzenleme yetkisi olanlara, ‘’Hadi gelin, içkiler benden’’ demek düşer!

HADİ ŞEREFE!

İÇİN!

İÇİP İÇİP GÜZELLEŞİN!

Dr. H. İlker İpekdal

Son Güncelleme: 29.11.2018 17:04
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