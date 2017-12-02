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Sağlık:
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02 Aralık 2017 Cumartesi 20:06

İçimizdeki Sessiz Katil Lyme

İçimizdeki Sessiz Katil Lyme
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İçimizdeki Sessiz Katil Lyme
‘Sessiz katil’ olarak adlandırılan Lyme hastalığı, kalp krizi, şizofreni, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, Haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, çölyak, MS ve ALS’nin de bulunduğu yüzlerce hastalığı taklit ediyor...

İç Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr.Osman ERK

Yüzyılın salgını olarak nitelendirilen ve tıp çevrelerinde tedirginlik yaratan Lyme hastalığı, ‘sessiz katil' olarak anılıyor. Başta kene olmak üzere sivrisinek ve bit gibi kan emen canlılarla, cinsel ilişkiyle, kan ve organ nakliyle bulaşan hastalık dünyayı ve insanlığı tehdit ediyor.
belirtileri



Belirtileri nelerdir?

Hiçbir belirti göstermeyebileceği gibi, en bilinen belirtisi vücutta görülebilen iç içe geçmiş kırmızı, pembemsi halka ya da halkalar şeklinde de olabilir.

– Sürekli ağrılardan şikayetçiyseniz,
– Yazın bile grip oluyorsanız.
– Uyku düzensizliğiniz varsa.
– Geçici sağırlık, sürekli kulak çınlaması gibi sorunlar yaşıyorsanız.
– Geçici görme bozukluğunuz oluyorsa.
– Sık sık migrenden yakınıyorsanız.
– Nefes darlığı çekiyorsanız.

Tedavisi mümkün mü?
Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.



Hangi hastalıklara yol açar?
Hastalığa ‘Borrelia Burgdorferi (Spiroket Bakteri)' adlı bakteri neden oluyor. Lyme, 350'den fazla hastalığı taklit ediyor. Genellikle kalp, romatizma, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları taklit etmesiyle gündeme geliyor. Bunlar arasında Romatoid Artrit (iltihaplı romatizma), kanser, kalp krizi, sedef, ürtiker, otizm, fibromiyalji (yumuşak doku romatizması), lupuz, bipolar bozukluk, Cushing sendromu, MS, ALS, Alzheimer, Parkinson, demans ve üveit gibi çok sayıda hastalık var.


 
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