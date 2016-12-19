Sağlık:
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19 Aralık 2016 Pazartesi 19:55

Hızlı Kilo Verenler Dikkat

Kilo verme hızı ne olmalı, ne kadarı sağlıklı?

Hızlı Kilo Verenler Dikkat
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Hızlı Kilo Verenler Dikkat
Kilo sıkıntısı çeken ya da bedeniyle mutsuz olan kişilerin en zayıf noktalarının kilo verme konuları olduğunu belirten Diyetisyen Elif Yıldız, uzman görüşünde kilo verilmesi gerektiğini söyledi.


Diyetisyen Elif Yıldız, "Kilo verme, zayıflama, bedensel incelme gibi konular medyada sürekli konuşulan, herkesin yorum yaptığı, bilgi kirliliğinin olduğu konulardır. Para kazanma ve meşhur olma hırsıyla insanların bu zayıf noktaları çok kullanılır. Hızlı kilo verme, bir haftada bilmem kaç santim incelme vaatleri verilir kişilerin sağlığı göz ardı edilerek. Tabi ki en hızlı şekilde incelme ve zayıflama herkesin isteyeceği bir durumdur. Fakat her zaman konunun uzmanı ile görüşülmeli, sağlığınızı da dikkate alacak profesyonellerden destek alınmalıdır" dedi.


Kilo verme hızı ne olmalı, ne kadarı sağlıklı?


Diyetisyenlerin savunduğu, dünya sağlık örgütünün (WHO) belirttiği haftalık kilo verme miktarının 0.5-1 kilogram arası olduğunu kaydeden Diyetisyen Yıldız, "Kilo verme sürecinde ilk haftalar bir miktar su atımı ile beraber bu rakamlar artsa da daha sonra normal kilo verme hızına döner. Kilo verme programlarında özel karışımlar, gıdalar yoktur. Elbette bazı gıdalar bu işi kolaylaştırır, kilo vermeye yardımcı olur. Fakat bunlar uzmanlar tarafından kişiye özel olarak hazırlanmalı ve takip edilmelidir. Örneğin, yeşil çay düzenli kullanıldığında yağ yakımını destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Fakat bazı özel durumlarda (hipertiroidi, kalp damar hastalıkları, gebelik vs.) kullanılması sakıncalı ve uzmana danışarak tüketilmelidir. Bir diğer örnek; zerdeçal, karanfil, pul biber gibi baharatlar metabolizmayı destekler ve kilo vermeyi hızlandırır. Düzenli fiziksel aktivite metabolizma ve kilo vermeyi hızlandırır. Oysa kahvaltısız güne başlamak, uzun süre aç kalmak yağ depolanmasına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Elif Yıldız, "Yani sağlıklı ve hızlı kilo vermek tek bir şeye bağlı değil bütünsel bir çalışmadır. Bu sebeple bu konuda uzman kişilerle, uçuk vaatlere kanmadan, kilo koruma yöntemlerini de öğrenerek, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve bunu en hızlı şekilde kilo vermeye uyarlamak en doğru ve kalıcı yöntemdir" şeklinde konuştu.


 
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