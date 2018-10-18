Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? beyin, kalp ve eklem sağlığı

Bugüne kadar, hindistan cevizi yağı gezegendeki en sağlıklı gıdalardan biri olduğunu kanıtlayan 1500’ün üzerinde çalışma yapılmıştır. Hindistan cevizi yağının esas faydalarının çoğu insan farkında bile değildir.

Araştırmalar bu muhteşem süper yiyeceğin sırlarını ortaya çıkarmıştır: Sağlıklı yağlar içerir, bu yağlar Orta Zincirli Yağ Asitleri (Medium Chain Triglyceride- MCT) olarak adlandırılır. Bu eşsiz yağlar şunları içerir:

Kaprilik asit

Laurik asit

Kaprik asit

Hindistan cevizi yağlarının yaklaşık yüzde 62’si bu üç sağlıklı yağ asidinden oluşur ve hindistan cevizi yağındaki yağların yüzde 91’i sağlıklı doymuş yağlardan oluşur. Bu yağ bileşimi, USDA besin veritabanının gösterdiği gibi, onu gezegendeki en yararlı yağlardan biri yapar.

Tükettiğimiz yağların çoğunun sindirilmesi uzun sürer, ancak hindistan cevizi yağında bulunan MCT’ler mükemmel bir enerji kaynağıdır ve sadece üç aşamalı bir işlemden geçerek vücudumuz tarafından sindirilir.

Bitki bazlı yağlarda bulunan uzun zincirli yağ asitlerinin aksine, MCT’ler:

Sindirilmeleri daha kolaydır.

Yağ olarak depolanmazlar.

Antimikrobiyal ve antifungaldırlar

Boyut olarak daha küçük, anında enerji için daha kolay hücre geçirgenliği sağlarlar.

Karaciğer tarafından işlenir, yağ olarak depolanmak yerine enerjiye dönüştürülürler.

Tüm bu özellikler, hindistan cevizinden elde edilen bu yağın neden gerçek bir süper gıda olduğunu açıklıyor.

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Hindistan Cevizi Yağı’nın Faydaları

Tıbbi araştırmalara göre, hindistan cevizi yağı vücuda aşağıdaki şekillerde fayda sağlar:

Hindistan Cevizi Yağının Kanıtlanmış 20 Faydası

Alzheimer Hastalığına Faydaları

Kalp Hastalıklarını ve Yüksek Tansiyonu Önler

İdrar Yolu Enfoksiyonunu ve Böbrek Enfeksiyonunu Tedavi Eder, Karaciğeri Korur

Enflamasyona ve Romatoid Artrite Faydaları

Kanser Önleme ve Tedavisine Faydaları

Bağışıklık Sistemi Destekler (Antibakteriyel, Antifungal ve Antiviral)

Bellek ve Beyin Fonksiyonunu Geliştirir

Enerjiyi ve Dayanıklılığı Artırır

Sindirimi Artırır, Mide Ülserini ve Ülseratif Koliti Azaltır

Safra Kesesi Hastalıklarını ve Pankreatit Belirtilerini Azaltır

Cilt Sorunlarını Azaltır (Yanıklar, Egzama, Kepek, Dermatit ve Psoriasis)

Diş eti Sorunlarını ve Diş Çürüklerini Önler

Osteoporozu Önler

Tip 2 Diyabete Faydaları

Kilo Kaybına Faydaları

Kas İnşasına ve Vücut Yağı Kaybına Faydaları

Saç Bakımı için Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan Cevizi Yağının Candida ve Maya Enfeksiyonlarına Faydası

Anti-Aging Etkileri İle Hindistan Cevizi Yağı

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Hindistan Cevizi Yağının Alzheimer Hastalığına Faydası

MCT’lerin karaciğerde sindirimi, enerji için beyin tarafından kolayca erişilebilen ketonlar oluşturur. Ketonlar, glikozu enerjiye dönüştürmek için insüline ihtiyaç duymadan beyne enerji gönderir.

Son zamanlardaki araştırmalar, beynin aslında glikoz ve güç beyin hücrelerini işlemek için kendi insülinini oluşturduğunu göstermiştir. Bir Alzheimer hastasının beyninin kendi insülinini oluşturma kabiliyetini yitirmesi nedeniyle, hindistan cevizi yağından elde edilen ketonlar, beyin fonksiyonlarının onarılmasına yardımcı olmak için alternatif bir enerji kaynağı oluşturabilir. (1,2)

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Hindistan Cevizi Yağı Kalp Hastalıklarını ve Yüksek Tansiyonu Önler

Hindistan cevizi yağı doğal doymuş yağlar açısından yüksektir. Doymuş yağlar sadece vücudunuzdaki sağlıklı kolesterolü (HDL kolesterol olarak bilinir) arttırmakla kalmaz, aynı zamanda LDL “kötü” kolesterolü iyi kolesterole dönüştürür.

Vücuttaki HDL’yi artırarak, kalp sağlığını geliştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı yüksek trigliseritleri düşürerek kalbe yarar sağlar.

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Hindistan Cevizi Yağı İdrar Yolu Enfoksiyonunu ve Böbrek Enfeksiyonunu Tedavi Eder, Karaciğeri Korur

Hindistan cevizi yağının idrar yolu enfeksiyonu (İYE) ve böbrek enfeksiyonlarını temizlediği ve iyileştirdiği bilinmektedir. İçeriğinde ki MCT’ler, bakteriler üzerinde lipit kaplamayı bozarak ve öldürerek doğal bir antibiyotik olarak çalışırlar. Araştırmalar ayrıca Hindistan cevizi yağının karaciğeri zararlardan koruduğunu da göstermektedir. (3)

Hindistan cevizi suyu ayrıca hidratlaşmaya ve iyileşme sürecine yardımcı olur. Doktorlar böbrek taşlarını temizlemek için hindistan cevizi suyunu bile vücuda enjekte ederler. Hindistan cevizi, tüm bu muazzam hindistancevizi yağı yararları göz önüne alındığında belirgin olarak güçlü bir süper besindir.

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Hindistan Cevizi Yağının Enflamasyona ve Romatoid Artrite Faydaları

Hindistan’da yapılan bir çalışmada, işlenmemiş hindistan cevizi yağında bulunan yüksek seviyelerde antioksidanlar, enflamasyonu azaltmış ve artriti, ilaçlardan daha etkili bir şekilde tedavi etmiştir. (4)

Yakın zamanda yapılan bir başka çalışmada, sadece orta ısı ile elde edilen hindistan cevizi yağının enflamatuar hücreleri baskıladığı bulunmuştur. Hem analjezik hem de anti-enflamatuar olarak çalışır.

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Hindistan Cevizi Yağının Kanser Önleme ve Tedavisine Faydaları

Hindistan cevizi yağının kansere karşı savaşmasına yardımcı olan iki özelliği vardır: biri, sindirilirken üretilen ketonlar. Tümör hücreleri, ketonlardaki enerjiye erişemez ve glikoza bağımlıdır.

Ketojenik bir diyetin, kanser hastalarının iyileşmesine yardımcı olabilecek olası bir bileşen olabileceğine inanılmaktadır.

İkincisi ise, MCT’ler bakterilerin lipid duvarlarını sindirirken, ikisi de mide kanseri riskini arttırdığı bilinen helicobacter pylori bakterilerini öldürebilirler. Kanserin kimyasal olarak tetiklendiği çalışmalarda bile, hindistan cevizi yağının kullanılması kanserin gelişmesini engeller.

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Hindistan Cevizi Yağı Bağışıklık Sistemi Destekler (Antibakteriyel, Antifungal ve Antiviral)

Hindistan cevizi yağı, candidayı azalttığı, bakterilerle savaştığı ve virüsler için düşmanca bir ortam yarattığı bilinen laurik asit (monolaurin) içerir. Bugün birçok hastalık, vücuttaki kötü bakterilerin, mantarların, virüslerin ve parazitlerin aşırı büyümesinden kaynaklanmaktadır.

Diyetinizdeki tahılları ve şekeri, hasta olduğunuzda doğal yakıt kaynağınız olarak hindistan cevizi yağıyla değiştirebilirsiniz. Şeker, kötü bakterilerin büyümesini sağlar. Bunun yerine, hastalandığınızda günde üç kez bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı alın ve bol miktarda sebze ve kemik suyu tüketin.

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Hindistan Cevizi Yağı Bellek ve Beyin Fonksiyonunu Geliştirir

Araştırmacılar, Aging Nörobiyolojisi Dergisi’nde yayınlanan bir 2004 çalışmasında, hindistan cevizi yağındaki MCT’lerin eski deneklerindeki bellek problemlerini geliştirdiğini bulmuşlardır.

Tüm hastalarda, bu yağ asidini aldıktan sonra hatırlama yeteneklerinde belirgin bir iyileşme oldu. MCT’ler vücutta kolayca emilir ve insülin kullanılmadan beyinde erişilebilir. Böylece beyin hücrelerini daha verimli bir şekilde çalıştırırlar. (5)

Hindistan Cevizi Yağı Enerjiyi ve Dayanıklılığı Artırır

Hindistan cevizi yağının sindirimi kolaydır, uzun süreli bir enerji üretir ve metabolizmanızı artırır. Kaliteli rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı tercih etmeniz halinde en çok faydayı elde edersiniz çünkü MCT’lerı doğrudan karaciğerdee enerjiye dönüştürülür.

Günümüzde birçok bisiklet yarışcısı, uzun mesafeli eğitim ve yarışlar sırasında Hindistan cevizi yağını yakıt kaynağı olarak kullanmaktadır. Hindistan cevizi yağı, çiğ bal ve chiatohumlarını birbirine karıştırarak ev yapımı enerji kaynağı yaratabilirsiniz. Basitçe her birinden bir çorba kaşığı ekleyin ve egzersizden 30 dakika önce tüketin.

Hindistan Cevizi Yağı Sindirimi Artırır, Mide Ülserini ve Ülseratif Koliti Azaltır

Hindistan cevizi ayrıca vücudun yağda çözünen vitaminleri, kalsiyum ve magnezyumu emmesini yardımcı olarak sindirimi artırır.

Hindistan cevizi yağı omega-3 yağ asitleri ile aynı zamanda alındığında, omega-3 yağ asitlerini daha etkili hale getirebilir, çünkü vücut tarafından sindirilip kullanılmaya hazır hale getirilmiş olurlar.

Hindistan cevizi yağı, kötü bakteri ve candida mantarını yok ederek bakterileri ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Candida dengesizliği özellikle iltihap ve zayıf sindirime neden olan mide asidini azaltabilir. Bütün bunlarla birlikte hindistan cevizi yağı yararları sindirim sağlığı yararları ve mide ülseri ve ülseratif koliti tedavi etmeye veya önlemeye yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Yağı Safra Kesesi Hastalıklarını ve Pankreatit Belirtilerini Azaltır

Hindistan cevizi yağı MCT’lerin parçalanması gereken pankreatik enzimlere ihtiyacı yoktur, bu yüzden hindistan cevizi yağı pankreas üzerindeki baskıyı azaltır.

Ek olarak, bu süper besin, safra kesesi hastalığının semptomlarını iyileştirdiği bilindiği için sindirilmesi için çok kolaydır. Safra kesesi ve toplam vücut sağlığını iyileştirmek için diğer uzun zincirli yağları hindistan cevizi yağıyla değiştirin.

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Hindistan Cevizi Yağı Cilt Sorunlarını Azaltır (Yanıklar, Egzama, Kepek, Dermatit ve Psoriasis)

Hindistan cevizi yağı, yüz temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu olarak harikadır, aynı zamanda birçok cilt bozukluğunu tedavi edebilir. Hindistan cevizi yağındaki yağ asitleri (kaprilik ve lorik), iç ve dıştan enflamasyonu azaltır ve nemlendirir bu sayede tüm cilt sorunlarında mükemmel bir çözüm oluşturur.

Cildi korur ve cildin iyileşmesi için ideal hale getiren birçok antioksidan içerir. Ek olarak, antimikrobiyal özellikler birçok cilt sorununa neden olabilen candida veya fungal kaynakları dengeler.

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Hindistan Cevizi Yağı Diş eti Sorunlarını ve Diş Çürüklerini Önler

Hindistan cevizi yağı, ağzı bakterilerden arındırmak ve periodontal hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmanın bir yolu olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel MCT’ler nedeniyle en etkili yağlardan biridir.

Ağzınızı hindistan cevizi yağı ile temizlemeniz bakterileri denatüre eder ve temizlenmesini sağlar. Oral bakterileri çıkarmak periodontal hastalık riskini büyük ölçüde azaltır. Diş etlerini iyileştirmek ve dişlerinizi onarmak istiyorsanız, hindistan cevizi yağını günde üç kez 20 dakika boyunca ağzınızda çalkalamanız tavsiye edilir.

Hindistan Cevizi Yağı Osteoporozu Önler

Oksidatif stres ve serbest radikaller en büyük iki osteoporoz nedenidir. Hindistan cevizi yağı, serbest radikallerle savaşmaya yardım eden yüksek seviyelerde antioksidanlara sahip olduğundan, osteoporozun önde gelen doğal bir tedavi şeklidir.

Şaşırtıcı hindistan cevizi yağı yararlarından bir diğeri de bağırsaktaki kalsiyum emilimini arttırmasıdır. Osteoporoz üzerine yapılan araştırmalarda, hindistan cevizi yağının sadece bireylerde kemik hacmini ve yapısını arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda osteoporozdan kaynaklanan kemik kaybının da azaldığını göstermiştir. (6)

Hindistan Cevizi Yağının Tip 2 Diyabete Faydaları

Hücreler insüline cevap vermeyi reddettiğinde ve artık enerji için glikoz almadığında, insüline dirençli hale gelirler. Pankreas daha sonra aşırı üretim döngüsünü dengelemek ve oluşturmak için daha fazla insülin pompalar. İnsülin direnci tip II diyabetin öncüsüdür.

Hindistan cevizi yağındaki MCT’ler, hücrelerdeki insülin reaksiyonlarını dengelemeye yardımcı olur ve sağlıklı sindirim sürecini destekler. Pankreas üzerindeki gerginliği alırlar ve vücuda insülin direncini ve tip II diyabeti önleyebilen glikoz reaksiyonlarına bağımlı olmayan tutarlı bir enerji kaynağı verirler.

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Hindistan Cevizi Yağının Kilo Kaybına Faydaları

Hindistan cevizi yağının enerji yaratması ve bir karbonhidrat yağı olmamasından dolayı, kilo vermeye faydalı olması şaşılacak bir şey değildir. Yağ ve kalorileri yakmaya, iştahı azaltmaya yardımcı olur ve çalışmalarda özellikle karın yağını kaybetmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.

Toksikoloji ve Çevre Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan 1985 tarihli çalışmada, tek bir kaprik asit enjeksiyonunun, erkek sıçanlarda “başlangıçta hızlı, daha sonra gıda tüketiminde kademeli bir düşüş ve paralel bir vücut ağırlığı kaybı” ile sonuçlandığını kanıtlamıştır.

Hindistan cevizi yağı yemenin yağ kaybına katkıda bulunacağını varsaymak mantıklı görünmeyebilir, ancak aslında oldukça mantıklıdır. Bu fenomeni anlamanın anahtarı, MCT’lerin çeşitli fizyolojik süreçleri kontrol etmesinin çok boyutlu becerisinde yatmaktadır.

Örneğin, yukarıda bahsedilen 1985 tarihli çalışmada, kaprik asitin tiroid fonksiyonunda önemli gelişmeler gösterdiği, istirahat ile birlikte kalp atış hızının azalmasına yardımcı olduğu ve vücudun enerji için yağ yakımına yardımcı olduğunu keşfedilmiştir.

Daha yakın zamanda, Obezite Araştırmaları Dergisi, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden MCT’lerin yağ yakma yeteneğine sahip olduklarını gösteren bir çalışma yayınladı. (7)

MFCA’ların yağ yakımı üzerindeki etkilerinin test edilmesi, sıçanlarda adipoz (yağ) hücreleri kaprilik asit ile ön işlemden geçirilmiştir. Yağ yakımının, oruç tutmanın özelliklerini tam anlamıyla taklit ederek önemli bir düzeyde meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Oruç, bu anlamda olumsuz olarak değerlendirilmemeli, enerji rezervlerini en etkin biçimde kullanan ve gereksiz yağ rezervlerinin bozulmasını hızlandıran pozitif bir uygulamadır.

Bu çalışmayı yürüten araştırmacıların ifadesi, “Bu tür değişiklikler kısmen, orta-zincirli yağ asitleriyle ilişkilidir hayvanlarda ve insanlarda kilo vermeye katkıda bulunabilirler.”

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Hindistan Cevizi Yağının Kas İnşasına ve Vücut Yağı Kaybına Faydaları

MCT’ler yağ yakımının yanı sıra kas inşası için de harikadırlar. Hindistan cevizi içinde bulunan MCT’ler, Muscle Milk ™ gibi popüler kas geliştirme ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, ağır şekilde üretilen takviyelerin büyük çoğunluğu, işlenmiş MCT formlarını kullanır. Bunun yerine gerçek hindistan cevizi yiyerek, gerçek faydalarından yararlanabilirsiniz. İyi bir kas yapısına sahip olmak için beslenmenize günlük olarak üç çorba kaşığı hindistan cevizi yağı eklemeniz önerilir.

Saç Bakımı için Hindistan Cevizi Yağı

Kepek ya da kuru saçlarınız varsa, hindistan cevizi yağı bu durumları iyileştirmek için mükemmel yağ asitlerine sahiptir. Saçlarınızın sağlığını geliştirmek ve nemlendirmek için sade hindistan cevizi yağını banyolardan önce saçınıza uygulayabilirsiniz.

Kepekten kurtulmak ve saç sağlığı için, 10 damla biberiye esansiyel yağı ile karıştırılmış bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağını üç dakika boyunca kafa derisine masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra yıkayınız.

Hindistan Cevizi Yağının Candida ve Maya Enfeksiyonlarına Faydası

Antimikrobiyal Ajanlar ve Kemoterapi dergisinde yayınlanan bir çalışmada, hindistan cevizi yağının içerisinde maya enfeksiyonları için etkili bir doğal tedavi sağlayan kaprik asit ve laurik asit bulundu.

Candida’yı etkili bir şekilde öldürmek ve mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için, işlenmiş şeker ve rafine edilmiş tahılları diyetinizden çıkarın ve bol miktarda sağlıklı yağ tüketin. Buna ek olarak günde üç kez bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı tüketilmelidir. (8)

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Anti-Aging Etkileri İle Hindistan Cevizi Yağı

Food and Function dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, hindistan cevizi yağı antioksidan seviyelerini artırır ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. Hindistan cevizi yağı, karaciğer üzerindeki stresi azaltır ve oksidatif stresi azaltarak çalışır. (9)

Araştırmacılar ayrıca, hindistan cevizi yağının karaciğer ile uyumlu çalıştığından dolayı detoksifikasyonu destekleyebileceğini buldu. Doğal olarak yaşlanmayı yavaşlatmak için, kahvaltıda antioksidan bakımından zengin olan bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı almayı düşünün. Ayrıca ek faydaları ve nemlendirme için doğrudan cilde da uygulayabilirsiniz.

Hormon Dengesi için Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağını kullanmak hormonlarınıza da fayda sağlar! Hindistan cevizi yağı, doğal olarak hormonları dengelemeye yardımcı olabilir, çünkü laurik asit de dahil olmak üzere büyük bir doymuş yağ kaynağıdır. Çalışmalar, hindistan cevizi yağının menopoz sırasında tüketmek için mükemmel bir yağ olduğunu ve ayrıca östrojen seviyeleri üzerinde olumlu etkileri olabileceği bulunmuştur. (10)

Doğal olarak hormonları dengelemek için, şeker, tahıl tüketimini azaltmak ve hindistan cevizi, avokado, keten tohumu ve ghee’den elde edilen sağlıklı yağların tüketimini arttırmanız gerekir. Hindistan cevizi yağı veya hindistan cevizi suyu gibi diğer hindistan cevizi formlarını da tüketebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağının Zararları

Hindistan cevizi yağının yan etkileri nadirdir.Hindistan cevizine alerjisi olan bazı kişiler için yan etkiler oluşabilir. Hindistan cevizi yağı eklenerek üretilen temizlik ürünleriyle temas da alerjilere neden olduğu bilinmektedir, ancak yaygın değildir. (11) Aslında, birçok ilacın yan etkilerini azaltmak için Hindistan cevizi yağının kullanıldığı bilinmektedir. Bazı çalışmalarda, kanser tedavilerinin semptomlarını ve yan etkilerini azalttığı bulunmuştur. (12)

Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Kullanılır?

Tüm pişirme işlemleri için hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz veya sabahları bir çorba kaşığı hindistan cevizi tüketebilirsiniz. Rafine edilmemiş, doğal, organik hindistan cevizi yağı, diğer hidrojene pişirme yağlarının zararlı toksinlerini içermediğinden, tercih edilen bir yağdır.

Ayrıca topikal olarak doğrudan cildinize uygulayabilir veya uçucu yağlar için baz yağ olarak kullanabilirsiniz.

* UYARI – Rafine edilmiş veya işlenmiş hindistan cevizi yağı, tercih edilen erime noktasından daha fazla ısıtılır ve raf ömrünü uzatmak için kimyasal olarak işlenebilir. Yağın işlenmesi kimyasal olarak yağın yapısını değiştirir ve artık sizin için uygun olmayabilir, bu yüzden mümkün olduğunca hidrojene yağlardan kaçının.

En iyi hindistan cevizi yağı faydaları için işlenmemiş hindistan cevizi yağı tercih edin.

Hindistan cevizi yağının üretim şekilleri vardır:

Yaş öğütülmüş

İşlenmemiş

Rafine

Saf hindistan cevizi yağını aldığınızdan emin olmak için işlenmemiş, yaş öğütülmüş, rafine edilmemiş, organik hindistan cevizi yağını tercih edin. Diğer gıdalar gibi rafine edilmiş versiyonlar yararlı değildir ve anahtar besinleri kaybeder.

Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Üzerine Son Düşünceler

Saf hindistan cevizi yağı faydaları muazzamdır. Ve bu makalede yazılanlardan daha çok faydaya sahiptir. Hindistan cevizi yağı vücuda birçok yönden faydalıdır.

Bu arada, son derece sağlıklı bir yağ bileşimine sahiptir ve en iyi hindistan cevizi yağı faydalarını elde etmek için saf, organik versiyonunu tercih ettiğinizden emin olun.

kaynak: Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? beyin, kalp ve eklem sağlığı

https://www.mutluvesaglikli.com/hindistan-cevizi-yagi-faydalari/